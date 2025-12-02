Buenos Aires. — La esperada película animada 100 METROS (Hyakuemu), dirigida por el reconocido cineasta japonés Kenji Iwaisawa, llegará a los cines de Argentina el jueves 11 de diciembre, prometiendo una experiencia cinematográfica vibrante que combina velocidad, emoción y una sensibilidad artística única.

Basada en el manga Hyakuemu de Uoto, la película sigue el vínculo intenso entre dos jóvenes unidos por la pista: Togashi, un talento natural para la velocidad, y Komiya, decidido a superar todas sus limitaciones. Lo que comienza como una rivalidad deportiva se transforma en una amistad profunda, donde cada carrera pone a prueba tanto el cuerpo como la identidad de sus protagonistas.

La visión de un director con sello propio

Iwaisawa, aclamado internacionalmente por su largometraje On-Gaku: Our Sound — ganador del Gran Premio en el Ottawa International Animation Festival y del Noburō Ōfuji Award de los Mainichi Film Awards — marca su regreso con una obra que reafirma su estilo distintivo.

En 100 METROS, el director despliega una animación artesanal que combina rotoscopia y técnicas tradicionales, logrando escenas deportivas que transmiten una intensidad casi física. Cada plano captura la tensión del músculo, el ritmo del aliento y el vértigo del sprint, generando una narrativa visual donde la emoción se fusiona con la acción de manera orgánica.

Un manga de culto que conquista nuevas pantallas

La película se basa en el trabajo del joven mangaka Uoto, autor del fenómeno internacional Orb: Sobre los Movimientos de la Tierra. Con solo cinco volúmenes, el manga Hyakuemu ha construido una comunidad apasionada y vendió millones de copias, consolidando a Uoto como una de las voces más prometedoras de su generación.

El animé televisivo — emitido entre octubre de 2024 y marzo de 2025 — amplió aún más el alcance de esta historia, y su adaptación cinematográfica promete volver a encender el entusiasmo de los fans con una versión más intensa, más inmersiva y acompañada por una banda sonora envolvente.

Ovaciones en festivales y el auge del anime deportivo en la región

Presentada en festivales internacionales como el Annecy International Animation Film Festival y tras su paso por salas japonesas, 100 METROS ha recibido elogios por su potencia visual y su sensibilidad emocional.

Su estreno en la Argentina coincide además con un auge sostenido del anime deportivo en Latinoamérica, alimentado por éxitos recientes como Haikyuu!!, Blue Lock y The First Slam Dunk, que han demostrado el creciente interés del público por las historias de competencia, disciplina y superación.

Críticos y espectadores destacan la energía de las secuencias de carrera y la mirada autoral de Iwaisawa. Entre los aficionados al running, la película ha generado un eco especial: muchos describen la experiencia como “vivir cien metros en primera persona”.

Correr hacia uno mismo

A través del electrizante mundo del atletismo competitivo, 100 METROS explora la búsqueda de la grandeza, el enfrentamiento entre rivales y la superación personal. La película celebra esos lazos que sólo el deporte puede forjar: relaciones que nacen del esfuerzo compartido, del aliento entrecortado y del impulso de correr siempre un poco más rápido.

El 11 de diciembre, el público argentino podrá sumergirse en esta historia que combina arte, emoción y velocidad en un mismo latido.