Una tarde de arte, creatividad y encuentro familiar se vivió el viernes 7 de agosto con el cierre del concurso de pintura “Zumbidos de Colores”, organizado por el Círculo Médico Departamento Paraná en el marco del Mes de las Infancias.

La propuesta, desarrollada a través del programa Artistas del Paraná, convocó a niños y niñas que expresaron mediante sus dibujos y pinturas su particular mirada sobre las abejas y el papel que cumplen en la biodiversidad, la producción de alimentos y el equilibrio de los ecosistemas.

El arte como herramienta para aprender

Durante la jornada quedaron expuestas las obras realizadas a lo largo del concurso y se entregaron premios y reconocimientos a los participantes.

Desde la organización destacaron especialmente el compromiso y la creatividad de los chicos, que abordaron desde distintas perspectivas la importancia de proteger a las abejas y el ambiente.

“Después de meses de propuestas y trabajo, los niños y niñas participaron y plasmaron en sus obras la importancia que tienen las abejas en nuestra vida y en nuestro planeta”, señaló la Dra. Cristina Cassanitti, secretaria de Relaciones Públicas y Cultura del Círculo Médico.

La representante de la institución destacó además que la actividad buscó generar un espacio especialmente pensado para las infancias.

“En el Mes de las Infancias quisimos dedicarles especialmente este espacio. Encontramos grandes talentos, mucha imaginación y, sobre todo, valoramos la participación de cada uno de ellos”, agregó.

Una tarde para compartir en familia

El cierre incluyó una chocolatada y una mesa para compartir, además de la proyección de un audiovisual de Ricardo Jaimovich, “Jaimo”, reconocido humorista gráfico, caricaturista, ilustrador y arquitecto paranaense.

El artista participó de la jornada junto a niños y niñas que forman parte de su taller de pintura y caricatura.

Jaimo definió el encuentro como “una hermosa ceremonia de creatividad” y puso el foco en la importancia de recuperar espacios de encuentro presencial para las nuevas generaciones.

“Estos espacios son fundamentales para las infancias porque permiten encontrarnos, compartir y salir de las pantallas para volver a lo analógico”, sostuvo.

En ese sentido, destacó el valor del arte como una forma de observar y comprender el entorno: “Disfrutar del encuentro y mirar la realidad a través del arte es maravilloso”.

Reconocimiento a quienes hicieron posible la propuesta

Desde el Círculo Médico agradecieron especialmente la participación de Cristina Benedetich y Guillermo Vezzosi, quienes integraron el jurado del concurso junto a la Dra. Cassanitti.

También destacaron el acompañamiento de las familias que participaron de la propuesta y acompañaron a los niños durante el proceso.

El concurso “Zumbidos de Colores” cerró así una experiencia que combinó arte, educación y conciencia ambiental, poniendo a las infancias en el centro de una iniciativa destinada a fortalecer los vínculos con la comunidad.

La propuesta forma parte del programa Artistas del Paraná, mediante el cual el Círculo Médico impulsa actividades culturales y educativas abiertas a la comunidad.