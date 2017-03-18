Crespo- Dos instructoras de nuestra ciudad Yanina Gassmann y Tatiana Gauss, junto a cuatro instructoras de Paraná: Patricia Botello, Marta Benitez, Alejandro Lastra y Paula Eberle, realizarán este domingo 19 de marzo, a las 18:00, en la rotonda frente a la Plaza de las Colectividades de Paraná un zumbathon solidario.

La actividad a beneficio de Joana Spinelli, una joven paranaense de 25 años, quien fue mamá recientemente y se le detectó un tumor en la cabeza, que afecta su movilidad del lado izquierdo. Su cirugía fue programada para el miércoles último y la familia necesita dinero para cubrir estos gastos y los post quirúrgicos.

Durante el zumbathon habrá urnas para recaudar la colaboración que se pide sea a partir de $ 50.

La zumba, que tiene muchos adeptos que la practican en Crespo, es un programa de acondicionamiento físico creado en 2011 por el bailarín y coreógrafo colombiano Alberto «Beto» Pérez. Involucra la danza y elementos aeróbicos acompañados de música principalmente latina, también adaptando diversos géneros de música y asociando movimientos de artes marciales, sentadillas, entre otras. Está enfocada a mantener un cuerpo saludable, desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad mediante el baile y los ejercicios aeróbicos y se asegura que se puede llegar a quemar hasta 300 calorías por sesión.