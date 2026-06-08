El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que la batalla por la ciudad oriental de Sievierodonetsk es “una de las más difíciles” de la guerra, al tiempo que destacó su importancia en la región clave de Donbas.

“En muchos sentidos, el destino de nuestro Donbas se decide allí”, dijo Zelenskyy en un discurso en video el miércoles por la noche.

Las fuerzas ucranianas se vieron obligadas a retirarse a las afueras de Sievierodonetsk el miércoles ante un feroz ataque ruso.

Días atrás, las fuerzas ucranianas lanzaron una contraofensiva que les dio el control de aproximadamente la mitad de la ciudad, pero el gobernador regional de Luhansk, Serhiy Haidai, dijo al medio de comunicación RBC-Ukraine que cuando Rusia comenzó a arrasar la ciudad con bombardeos y ataques aéreos, no tenía sentido quedarse. .

«Nuestras (fuerzas) ahora nuevamente controlan solo las afueras de la ciudad», dijo Haidai. «Pero la lucha continúa, nuestras (fuerzas) están defendiendo Sievierodonetsk, es imposible decir que los rusos controlan completamente la ciudad».

Reconoció las dificultades para las fuerzas de Kyiv y le dijo a The Associated Press: «Todo lo que tiene el ejército ruso: artillería, morteros, tanques, aviación, todo eso, lo están usando en Sievierodonetsk para borrar la ciudad de la faz de la Tierra». y capturarlo por completo».

Haidai indicó que las fuerzas ucranianas podrían retirarse a posiciones más defendibles, como Lysychansk, una ciudad al otro lado del río Siverskyi Donets, que se encuentra en un terreno más alto. Anteriormente sugirió que las fuerzas de Kyiv tendrían que retroceder para evitar ser rodeadas.

Después de semanas de centrar sus ataques en el este de Ucrania, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo el martes que las fuerzas rusas ahora controlan el 97% de la provincia de Lugansk.

Sievierodonetsk es la última ciudad importante de la región que aún no ha sido capturada durante la ofensiva de tres meses y medio de Moscú.

Shoigu dijo que las tropas rusas también avanzaban hacia la ciudad de Popasna, y dijo que tomaron el control de Lyman y Sviatohirsk y otras 15 ciudades de la región.