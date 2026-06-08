El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, alertó a los ucranianos en un mensaje a la nación el jueves sobre las intenciones de Rusia de anexarse las regiones de Jersón y Zaporizhzhia, en lo que calificó como un falso referéndum.

«Insto a los residentes de las regiones del sur de Ucrania, las regiones de Jersón y Zaporizhzhia, a que tengan mucho cuidado con la información que brindan a los invasores», dijo el presidente, al tiempo que les advirtió de que la recogida de datos tiene como objetivo «falsificar el llamado referéndum sobre su tierra, si llega una orden de Moscú para organizar tal espectáculo».

El mandatario también advirtió sobre documentos con el membrete de «República Popular de Jersón».

La estrategia sigue a los cruentos ataques contra la importante ciudad de Mariópul, asediada desde hace varios días y donde tantos las autoridades como organismos internacionales han dicho que hay atrapados al menos 100.000 civiles que no han podido ser evacuados del lugar.

El destino de la población «en manos» de Putin

El alcalde de la ciudad, Vadym Boichenko, dijo el jueves a la agencia Reuters que el presidente ruso Vladimir Putin puede decidir el destino de los civiles que siguen atrapados allí, y agregó que las imágenes por satélite de una fosa común son la prueba de que los rusos están enterrando los cadáveres para tratar de ocultar el número de muertos.

«Es importante entender que las vidas que todavía están allí, están en manos de una sola persona: Vladimir Putin. Y todas las muertes que se produzcan a partir de ahora también estarán en sus manos», dijo Boichenko.

Ningún residente pudo ser desalojado el jueves de la sitiada ciudad debido a los continuos ataques rusos a los corredores humanitarios acordados, dijo la viceprimera ministra ucraniana Iryna Vereshchuk en una publicación de Telegram.

“No hay buenas noticias de Mariúpol. Todo ha sido complicado”, escribió. “Del lado ruso, todo ha sido muy difícil, caótico, lento y, desde luego, deshonesto (…) Comenzaron a producirse ataques de artillería en el punto de evacuación, motivo por el cual tuvo que ser cerrado el corredor humanitario”.

Nuevas medidas de apoyo de EEUU

Estados Unidos ratificó el mismo día que agilizará la admisión de hasta unos 100.000 ucranianos, de los cuales 15.000 ya están en el país desde que comenzó la guerra el 24 de febrero.

En tanto, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, anunció que EEUU dará a Ucrania otros 500 millones dólares para mantener el gobierno de Kiev funcionando, lo que duplica la ayuda prometida por el presidente Joe Biden en marzo.

«Las necesidades de Ucrania son urgentes y planeamos desplegar esta ayuda directa a Ucrania en cuanto sea posible», desveló Yellen en una reunión con con el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal.

«Sabemos que es solo el comienzo de lo que Ucrania necesitará para reconstruirse y estoy comprometida a trabajar con el Congreso y nuestros aliados y socios internacionales para aprovechar este apoyo a medio y largo plazo», afirmó.

Funcionarios occidentales dicen que Ucrania necesitará apoyo económico y militar durante los próximos meses a medida que la guerra se convierta en un largo conflicto, informó The Associated Press.

A medida que la invasión de Rusia entra en una nueva fase centrada en la región oriental de Donbás, un funcionario dijo que Putin “todavía está en condiciones de ganar” la guerra, pero no rápidamente.

Al hablar bajo condición de anonimato sobre temas de inteligencia, dos funcionarios occidentales dijeron que el objetivo de Rusia de tomar todo el Donbás y asegurar un puente terrestre a Crimea está «potencialmente al alcance». Sin embargo, los funcionarios matizaron que está lejos de ser seguro que Moscú logre su objetivo.