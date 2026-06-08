El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, advirtió que las tropas rusas “avanzarán a operaciones aún más grandes” en el este de Ucrania, mientras que sus fuerzas estarán listas y “responderán”.

Hablando durante un discurso en video el domingo por la noche, Zelenskyy dijo que los días venideros serán tan cruciales como cualquiera en la guerra de seis semanas.

También dijo durante una entrevista en el programa “60 Minutes” de CBS el domingo por la noche que la supervivencia de Ucrania depende de que Estados Unidos intensifique los envíos de armas, y que le ha dado una lista de lo que Ucrania necesita al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

“Él tiene la lista”, dijo Zelenskyy. “El presidente Biden puede entrar en la historia como la persona que estuvo hombro con hombro con el pueblo ucraniano que ganó y eligió el derecho a tener su propio país. (Esto) también depende de él”.

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reunirán el lunes para discutir otra ronda de sanciones contra Rusia.

En Moscú, el canciller austriaco, Karl Nehammer, está visitando al líder ruso Vladimir Putin, la primera visita de este tipo de un líder europeo desde que Putin lanzó la invasión de Ucrania a fines de febrero.

Biden mantendrá conversaciones virtuales el lunes con el primer ministro indio, Narendra Modi. Mientras Estados Unidos busca presionar a Rusia con sanciones, incluso sobre la industria energética clave del país, India ha adoptado una postura neutral, continuando con sus compras de petróleo y gas rusos y al mismo tiempo absteniéndose de votar para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en un comunicado el domingo que Biden usaría la reunión para discutir “las consecuencias de la brutal guerra de Rusia contra Ucrania y mitigar su impacto desestabilizador en el suministro mundial de alimentos y los mercados de productos básicos”.

El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo el lunes que las fuerzas rusas continuaron bombardeando las regiones de Donetsk y Luhansk en el este de Ucrania, y que las fuerzas ucranianas estaban “rechazando varios ataques que resultaron en la destrucción de tanques, vehículos y equipos de artillería rusos”.

Una declaración del ministerio planteó preocupaciones sobre «la continua dependencia de Rusia de las bombas no guiadas» con más ataques indiscriminados que plantean mayores riesgos para los civiles.

El conflicto ha obligado a aproximadamente una cuarta parte de los 44 millones de habitantes de Ucrania a abandonar sus hogares, y las Naciones Unidas informan que más de 4,5 millones de refugiados han abandonado el país.

Nueva Zelanda anunció el lunes que enviará más ayuda para el esfuerzo bélico de Ucrania, incluido un avión de transporte militar y 50 personas de apoyo para ayudar a trasladar el equipo a los centros de distribución en Europa, donde luego se puede llevar por tierra a Ucrania.