Cultura
Zamba de mi esperanza: La historia y los mitos de la canción que sabemos todos
La canción más popular y emblemática del folclore argentino fue creada por un hombre que no sabía teoría musical • El músico e investigador Roberto Mercado presentó su libro ‘Zamba de mi esperanza – La que sabemos todos’ • Contó a Paralelo32 cómo esa canción se relaciona con la muerte trágica de Jorge Cafrune, máximo intérprete de ‘la que sabemos todos’ y nadie recuerda cuándo la escuchó por primera vez.
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