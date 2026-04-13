En un contexto internacional marcado por la tensión en Medio Oriente y la suba del precio del petróleo, la petrolera YPF anunció que no trasladará esos aumentos a los surtidores durante los próximos 45 días. La medida comenzó a regir este miércoles 1° de abril y busca aliviar el impacto en el bolsillo de los consumidores.

Desde la compañía señalaron que la decisión responde a la necesidad de sostener el consumo en un escenario de inestabilidad energética y presión sobre los precios, especialmente en el interior del país, donde la demanda viene mostrando signos de retracción.

La empresa definió esta política como un “buffer” o amortiguador de precios. “Se van a moderar los aumentos”, indicaron voceros de YPF a distintos medios, al tiempo que explicaron que la firma absorberá, de manera temporal, el encarecimiento del crudo en el mercado internacional.

No obstante, desde la petrolera aclararon que esta medida alcanza exclusivamente a la variable vinculada al precio del barril de petróleo. En ese sentido, advirtieron que otros factores que inciden en el valor final de los combustibles, como eventuales subas impositivas o variaciones en el tipo de cambio, podrían impactar en los precios.

“Amortiguamos los precios en lo que corresponde al barril internacional. Si suben los impuestos o hay movimientos del tipo de cambio, no son variables que manejamos nosotros y ahí sí podría haber traslado”, explicaron.

La decisión de YPF se enmarca en un escenario global complejo, con mercados energéticos sensibles a los conflictos geopolíticos, y representa un intento por dar previsibilidad a los consumidores en el corto plazo.