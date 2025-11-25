La tecnología HDR (High Dynamic Range) se ha convertido en una de las principales innovaciones de televisiones, videoconsolas y sistemas de vídeo. Una oleada tecnológica ante la cual servicios como Netflix han respondido con la incorporación y el desarrollo de contenido HDR que exprima estos nuevos dispositivos.

Hoy, YouTube se une a esa corriente e inicia el soporte nativo para vídeos en HDR, permitiendo así a los creadores de contenido trabajar con esta nueva tecnología. La opción se suma al soporte nativo de resoluciones 4K y los vídeos en 360 grados, los cuales han sido incluidos por YouTube desde 2014.

La llegada del vídeo HDR, desde un punto de vista técnico, supone una mejora entre la luminancia de las zonas más claras y oscuras de una misma imagen. En escenas contrastadas, los elementos más luminosos mostrarán una iluminación óptima de forma simultánea a los más oscuros. Los objetos quemados o excesívamente oscuros son ya cosa del pasado.

Asimismo, la llegada del HDR viene acompañada por un nuevo espectro de color que permite representar y capturar colores más fieles a la realidad. El resultado es una imagen considerablemente más real y atractiva que la ofrecida por las televisiones tradicionales.

Consolas como la Xbox One S o la PlayStation 4, al igual que el Chromecast Ultra y las televisiones SUHD de Samsung, ya soportan esta tecnología de forma nativa. Durante los próximos meses, los dispositivos compatibles aumentarán en número, al igual que el contenido disponible. El vídeo HDR ha llegado para quedarse.