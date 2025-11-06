La Maratón de la Avicultura fue mucho más que deporte, este año, el evento se convirtió en el punto de partida de la campaña de concientización: “¡Yo le digo No a la pirotecnia!”, una propuesta que busca generar conciencia sobre los efectos negativos que los ruidos y destellos de la pirotecnia provocan tanto en las personas como en los animales.

“Esta maratón es una oportunidad para empezar a hablar del tema, por eso nos sumamos a la caminata”, expresó Andrea Colombara, del Área de Salud Animal y Zoonosis, destacando la necesidad de promover unas fiestas más inclusivas y seguras.

Durante la jornada, referentes del Equipo de Gobierno, concejales, organizaciones protectoras de animales y familias de personas con discapacidad acompañaron la acción vistiendo pecheras identificatorias, invitando a la comunidad a disfrutar las Fiestas de una manera diferente. Además, a lo largo de la noche, las pantallas del Anfiteatro del Lago recordaron el mensaje de la campaña, reforzando la importancia de decirle no al uso de pirotecnia.

¿Por qué decirle No a la pirotecnia?

La pirotecnia sonora no solo perturba el descanso y la tranquilidad: puede causar daños físicos y emocionales graves en personas y animales.

Eliana Wendler, directora de Desarrollo Humano, explicó que visibilizar esta campaña “es una forma de crear conciencia sobre el daño que la pirotecnia genera: altera a los animales, causa malestar en personas con discapacidad, en quienes enfrentan problemas de salud y también en los adultos mayores”.

En niños y niñas con autismo

Las personas dentro del trastorno del espectro autista (TEA) suelen tener hipersensibilidad auditiva: los ruidos fuertes se perciben como dolorosos o insoportables.

Los estruendos pueden provocar crisis de ansiedad, llanto o pánico .

. El impacto físico puede llegar a causar trauma acústico .

. Las familias muchas veces deben aislarse o modificar sus rutinas para proteger a sus hijos.

En mascotas

Los animales, especialmente perros y gatos, escuchan sonidos con mucha más intensidad que los humanos.

Sufren estrés, pánico y desorientación , pudiendo escapar de sus casas o lesionarse.

, pudiendo escapar de sus casas o lesionarse. Algunos animales experimentan taquicardia, convulsiones o incluso la muerte , sobre todo aves.

, sobre todo aves. Muchos dueños optan por trasladarse temporalmente a zonas rurales para evitar el ruido.

En adultos mayores y personas con enfermedades neurológicas

Los ruidos intensos pueden causar confusión, sobresaltos y crisis nerviosas, afectando especialmente a quienes padecen demencias u otras enfermedades neurodegenerativas.

Una campaña que recién empieza

La iniciativa “Yo le digo No a la pirotecnia” continuará en las próximas semanas con charlas en escuelas, instituciones y eventos comunitarios, buscando sumar más voces a esta causa. El mensaje es claro: las fiestas se pueden disfrutar sin ruidos ni riesgos. Apostar por la empatía y el respeto hacia quienes sufren con los estruendos es una forma de celebrar con amor y conciencia.