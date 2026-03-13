Nogoyá.- El gobierno provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad dio a conocer las fechas para llevar adelante las consultas públicas para obras viales correspondientes a varias localidades entrerrianas entre las que se encuentra la ciudad de Nogoyá con dos proyectos que se ejecutarían mediante una financiación del Banco Internacional de Desarrollo (BID).

Desde el organismo vial, explicaron que las consultas públicas servirán para conocer los detalles de los proyectos de las obras con el objetivo de que la ciudadanía se ponga al tanto y pueda manifestar sus consultas al respecto de los trabajos.

Sobre ese tema el director administrador de la DPV, Exequiel Donda, dijo que “es una gran apuesta y decisión política del gobernador, para poner en valor obras necesarias para estos departamentos y continuar con esta firme agenda de priorizar la obra pública para brindar una mejor conectividad a productores y vecinos, establecimientos educativos, centro de salud, destacamentos policiales y todos los actores sociales".

A su vez agregó que las consultas públicas son muy importantes donde la ciudadanía se puede interiorizar de cada proyecto de obra y sacar todas sus dudas y consultas al respecto de los trabajos a llevar adelante.

Para el departamento Nogoyá la fecha estipulada será el 17 del marzo a las 16:00 horas en la Asociación Cultural, tal como fue anticipado por Paralelo32 en la edición anterior. Allí las autoridades viales darán a conocer el proyecto de dos obras muy importantes para la región como es el nuevo puente sobre arroyo Sauce en la Ruta 43 camino a Crucesitas Tercera y el ambicioso proyecto de circunvalación que culminaría con la problemática del tránsito pesado en medio de la ciudad.

Paralelo32 tuvo acceso al informe preliminar de la circunvalación, que si bien ya ha sido detallado en varias oportunidades, ahora se supo que además de la nueva ruta de 11 kilómetros y la construcción de tres rotondas en las zonas de acceso y empalme entre las Rutas 12 y 26; el proyecto contempla un terraplén de importante envergadura que funcionará de defensa costera pasando por detrás de la laguna de decantación cloacal y conectando con el frente del volcadero municipal. El terraplén a su vez generará un reservorio de atenuación de caudales con la instalación de estaciones de bombeos que regularán el flujo de agua de lluvias, tanto desde el arroyo hacia la ciudad o viceversa.

Otra de las novedades del proyecto, de acuerdo con el estudio hidráulico, se identificó la necesidad de incluir un puente de 87 metros de largo con tres luces de 25 m sobre el arroyo Chañar.

Aun persisten las tres alternativas de trazado de la circunvalación, pero el proyecto pone en relevancia una de las opciones presentadas por el municipio de Nogoyá.

Todas inician en la intersección con la Ruta Nacional N°12, entre el acceso al Paseo Los Puentes y el primer puente sobre el arroyo, es decir en la calle que da acceso a las lagunas cloacales, allí se construirá un terraplén de 3,50 m de altura.

La primera alternativa si bien es la más corta (10 km.), queda muy cercana al casco urbana, utilizando calle Vuelta de Obligado, frente a la Sociedad Rural y afectando a viviendas familiares. “Presenta la desventaja de limitar significativamente la expansión urbana futura y quedar eventualmente atrapada por el crecimiento de la ciudad” señala el documento publicado por Vialidad Provincial.

La segunda alternativa de 11 kilómetros, tras separarse de la traza 1, pasa frente a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y el límite de la Planta de Biodiesel. “Su diseño es el más equilibrado, ya que contempla una zona de camino predominante de 140 metros de ancho con variaciones puntuales en secciones específicas. Urbanísticamente, ofrece una superficie de expansión acorde a las proyecciones poblacionales previstas” fundamentan.

En tanto la tercera opción proyectada, es más extensa y alejada del centro urbano. Comparte el inicio y el final con la Alternativa 2, pero se ubica 800 m más alejada de la ciudad en su tramo paralelo a Vuelta de Obligado. “En su trayecto pasa frente a una hormigonera y un corralón de materiales, y requiere un desvío específico para evitar la afectación del edificio de un establecimiento agropecuario. Aunque es la que menos parcelas afecta y la que tiene menor superficie construida involucrada, su costo de inversión es el más elevado ($35.486 millones) y se considera que sobredimensiona el área de expansión urbana necesaria”.