Crespo.- Andrea Colombara, veterinaria del área municipal de Salud Animal y Zoonosis; Liza Lescano integrante del Grupo de Protectoras Unidas Crespo; y Stefanía Engel, quien adoptó los dos últimos perros que permanecían en el refugio municipal, explicaron que con esa adopción los caniles del refugio canino municipal quedaron totalmente vacíos.

La novedad se informó en el programa Crespo en Vivo, que se emite en dúplex por FM Boing 93.7 y Paralelo32.

Totolo e Ismael

En el refugio municipal quedaban dos perros adultos, “Totolo” e “Ismael”, que permanecían en guarda. Allí eran asistidos mientras esperaban una familia y compartían todo: andaban siempre juntos y habían generado un fuerte vínculo. Cuando Engel se acercó con la intención de adoptar una mascota, se le comentó el compañerismo que existía entre ellos. Al conocer su historia y el lazo que los unía, decidió no separarlos y optó por adoptar a ambos. La adoptante comentó: “Me encuentro feliz con los perros que adopté en septiembre. Fuimos a conocerlos, iba ser uno y terminé adoptando dos. No me arrepiento, porque son perros súper amorosos y al ser adultos resulta más fácil cuidarlos. Tanto Andrea como Liza me dieron indicaciones sobre cómo eran ellos, para adaptarlos a nuestra familia, y como iba a ser la relación con un gato que tengo en casa, para que podamos convivir todos”.

De esta manera, desde el último cuatrimestre del año pasado, el espacio quedó momentáneamente sin animales en resguardo. El hecho es significativo y marca un hito en materia de adopción responsable. En décadas anteriores, la sobrepoblación en el refugio canino y la cantidad de mascotas abandonadas que deambulaban por las calles, llegó a ser un grave problema en la ciudad.

Ayuda ciudadana

Colombara explicó: “En mi rol como veterinaria municipal, no podría hacer sola el trabajo que se hace desde el área, sin la ayuda del ciudadano que está dispuesto a hacer una denuncia o adoptar un perro adulto. Y tampoco sin la ayuda del “Grupo de Protectoras Unidas de Crespo” y gente que ayuda desde afuera para conseguir hogar, dar tránsito y cuidar las mascotas de la ciudad”.

Lescano, integrante del Grupo de Protectoras, dijo: “Hay mucha gente involucrada, formo parte del grupo donde nos consultamos y trabajamos en red en conjunto con otras protectoras de ciudades vecinas. Analizamos posibles perros en adopción, y que llegue a una familia que esté feliz por tenerlo.”.

Colombara agregó: “La existencia de un refugio, hace factible el abandono. Hoy Crespo no tiene más un lugar donde literalmente se depositan perros. Esto es importante porque la gente lo asocia con que ahí van a estar mejor. Los seres sintientes necesitan estar con una familia. Un animal en un refugio, que solo se le da agua y comida, no está en el lugar donde debería estar”. La profesional destacó el beneficio de adoptar un animal adulto a un cachorro. El cachorro necesita más paciencia y tiempo de dedicación para entrenarlo en la convivencia con personas y con otras mascotas.

Situación controlada

Las entrevistadas subrayaron que Salud Animal y Protectoras Unidas Crespo continúan trabajando en forma conjunta. Atienden denuncias por perros en situación de calle, seguimiento de casos, campañas de vacunación y de castración. Son acciones fundamentales para promover el cuidado responsable de mascotas y prevenir la sobrepoblación animal.

Lescano comentó: “Gracias a las campañas de castraciones masivas y gratuitas que recorren los barrios, y un área de Salud Animal muy presente, la situación está controlada”.