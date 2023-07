Nogoyá.- Luego de seis meses de trabajo, se logró habilitar al tránsito la primera cuadra de la semi peatonal San Martín, aunque desde el municipio aclararon que la habilitación al tránsito no implica la culminación de la obra ya que restan colocar pérgolas, cestos y avanzar en el programa de forestación. Son tres cuadras que comprende el proyecto, pero aún no se logra culminar la segunda cuadra.

Para sumarles inconvenientes a la obra, el jueves 13 de julio al atardecer trascendieron imágenes que daban cuenta de cómo cedió la calzada adoquinada frente a un conocido bazar.

Es oportuno citar que el adoquinado que hoy luce la arteria, fue colocado encima del viejo pavimento, al que se le colocó una capa de broza y otra de arena para luego calzar los adoquines, que quedaron al mismo nivel que la vereda.

La obra ha sido cuestionada desde su inicio, cuando muchos vecinos mostraron su disconformidad, ya que esos fondos se podrían haber destinado a otras calles que están en peor estado, incluso la problemática fue motivo de memes en redes sociales. “Abrázame hasta que terminen la peatonal”, “¿Cuándo me vas a pagar lo que me debes? – Cuando terminen la peatonal” “Cuando inauguren la peatonal arranco el gym”, se podía leer en imágenes que circularon en las redes, sumadas a las que no demoraron en circular luego que cediera el adoquinado.

Ahora resta saber cuánto tiempo llevará culminar los trabajos pendientes, pero teniendo en cuenta el ritmo de obra de la primera cuadra, bien podría pensarse que la próxima gestión de gobierno ya tiene en su agenda el primer acto de gobierno: inaugurar la totalidad del proyecto de la semi peatonal.