Crespo- Este sábado 2 de diciembre en el Salón del Colegio Sagrado Corazón, a las 21:00 se realizará el XVII Encuentro Coral “Por qué Cantamos”, que organiza cada año el Coro Municipal del Centenario, con la actuación de cinco coros, cada uno con su repertorio, para ofrecer un variado espectáculo voces.

Al coro anfitrión que dirige el reconocido profesor Eduardo Retamar, se suma la actuación del Coro de Adultos Mayores ‘Sueño del Alma’ de nuestra ciudad, que dirige Carlos Stürtz y como coros invitados participarán el Coro Municipal de María Grande, dirigido por Alan Dunand; Ensamble Coral «Cantus Firmus», de Paraná, bajo la dirección de Miguel Gómez y Coral «Sol del Carmen» de Nogoyá, con la dirección de Patricia Farías.