Aunque no hay resultados oficiales por parte del CNC de Honduras, la ventaja de más de 23 puntos porcentuales coloca a Castro como vencedora en los comicios. El candidato del partido gobernante ya concedió la derrota.

El candidato presidencial del oficialista Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, aceptó el martes la derrota en los resultados de las elecciones generales del domingo y visitó en su casa a la opositora del Partido Libre, Xiomara Castro de Zelaya.

Las elecciones de Honduras tuvieron lugar el pasado 28 de noviembre.

“Yo les dije muchas veces que yo no tengo enemigos porque todos los demás candidatos son y serán siempre mis amigos. Quiero decirles que hoy me reuní con Xiomara Castro y toda su familia; fui a su casa para felicitarle personalmente”, expresó en un video divulgado en redes.

“Ahora quiero decirlo públicamente, que la felicito por su triunfo”, añadió. “Como hondureño, hombre creyente y de principios, que amo a mi querido país, les pido a todos los hondureños que fortalezcamos la democracia y la paz para beneficio de esta gran familia que se llama Honduras”.

Castro reaccionó poco después y le agradeció el gesto a través de Twitter. “¡Pueblo, no te voy a fallar! Con mis promesas retornaremos al orden democrático», tuiteó la opositora junto a una foto de ambos.

La actualización realizada el martes por el Consejo Nacional Electoral (CNE) muestra que con más del 68% de las actas revisadas, Castro lidera las cifras con el 53.4% de los votos sobre el 34% de Asfura.

EE. UU. felicita a «la primera presidenta de Honduras”

“Estados Unidos felicita a Xiomara Castro por su histórica victoria como la primera presidenta de Honduras”, dijo el martes el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a través de un comunicado.

De acuerdo con el funcionario, EE. UU. espera «trabajar con el próximo gobierno de Honduras» y recalcó que seguirán apoyando al país centroamericano “en el fortalecimiento de sus instituciones democráticas, la promoción del crecimiento económico y la lucha contra la corrupción y el crimen transnacional”.

Las palabras de Blinken, se dan un par de horas después que el candidato del partido en el poder -Partido Nacional de Honduras (PNH) – aceptó su derrota en los comicios.

Una vez que el Consejo Suprema Electoral (CSE) de Honduras confirme oficialmente a Castro como la nueva presidente de Honduras, la mujer de 62 años devolverá el poder a la izquierda en el país tras el golpe de Estado que derrocó a su esposo, Manuel Zelaya, en 2009.

La concesión formal pone fin a un período turbulento bajo el conservador Partido Nacional, que ha sido señalado por escándalos y acusaciones de corrupción, especialmente durante los dos mandatos del presidente saliente Juan Orlando Hernández.