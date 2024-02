Viale.- En estos primeros meses de nueva gestión, para el intendente Carlos Weiss, como para muchos de sus colegas, la situación no ha sido color de rosa. Han tenido que hacer un esfuerzo administrativo en medio de una inflación galopante que no deja proyectar y tampoco concretar algunos determinados negocios. Pero en este caso, al tener experiencia y ser previsor, puede lograr un equilibrio financiero y mantener equilibrada las arcas sin descuidar la prestación de los servicios esenciales, mientras se sigue gestionando tanto a nivel provincial (donde las puertas están abiertas) y a nivel nacional donde está todo por conocer y aprender en cuanto a programas de gobiernos para el interior (que lógicamente existe).

Apertura

Weiss, en diálogo con Paralelo 32, nos decía que la Apertura de las sesiones ordinarias serán el 6 de marzo, donde dará su discurso ante el Poder Legislativo y la sociedad dando detalles de la gestión y las perspectivas a futuro .

En sus expresiones, esta segunda etapa de su gestión se basará en lo que prometido en la campaña, principalmente en lo educativo, en cuya dirección ya se puso en marcha una tecnicatura dependiente de la UNER (Tecnicatura Universitaria en Gestión de Recursos Humanos) y también en lo referente al programa de viviendas que próximamente ofrecerá novedades en cuanto a terrenos. “Estamos trabajando intensamente para conseguir terrenos y que los vialenses tengan acceso a su vivienda, estamos pendientes de un plan de viviendas del IAPV”.

En cuanto a la obra pública, remarcó que dependerá mucho de la situación económica, “donde hay que ser muy prudentes, hay que hacer un mantenimiento de calles y arreglos, continuar con la venta de asfalto elaborado en nuestra planta, y lo que sí es primordial es el mantenimiento de los servicios básicos” (recolección de residuos, planta de separación, limpieza de la ciudad).

“Tenemos también un pequeño proyecto de luminarias en el Barrio Centenario, el cual próximamente vamos a comenzar, para lo cual ya hicimos el relevamiento, creo que este primer semestre va ser complejo, teniendo en cuenta que la coparticipación nacional disminuyó considerablemente en noviembre y diciembre y nosotros ahora en enero vamos a tener, esta semana, el resumen de ingresado para hacer una evaluación. "Hay que ser muy prudente con la administración de los recursos públicos", señaló.

Inversión de 4,5 millones en la tecnicatura universitaria

Ampliando sobre este tema, digamos que el gobierno municipal firmó el convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde también estuvieron presentes la vicepresidente municipal, Prof. Alejandrina Bruno, y el subsecretario de desarrollo local y productivo, Tec. Albano Salcedo, junto al decano de la Universidad Sebastián Pérez, y la vicedecana María de Dios Milocco.

Esta carrera significa oportunidades, crecimiento y desarrollo para la sociedad vialense y demanda una inversión de casi 4,5 millones de pesos en el primer año, mientras que el municipio avanza demostrando su compromiso con el acceso a la educación universitaria en tiempos desafiantes.

Las clases serán virtuales y sincrónicas, brindando interacción directa con los docentes y permitiendo que más personas accedan, sin preocuparse por alquileres o traslados.

Crédito internacional

En referencia al crédito internacional que se tomó (al igual que 16 municipios) en la gestión de Brupbacher para la compra de la planta asfáltica, explicó nuestro entrevistado que pagaron la cuota correspondiente a febrero, que eran $ 53 millones de pesos, lo cual lo pudieron hacer tres municipios de la provincia, (Viale, Crespo y Paraná), el resto tomó un endeudamiento transitorio.

Sobre esta adquisición, en su oportunidad fueron muy duras las críticas de la oposición hacia la gestión, pero con el correr del tiempo la planta empezó a funcionar y dar sus frutos, tal es así que el entonces gobernador Gustavo Bordet lo felicitó al actual intendente Weiss por esta adquisición, lo que sin embargo no ha merecido una corrección de opiniones por parte de los críticos.

La reunión con Frigerio por el crédito

Los intendentes se reunieron por este tema con el gobernador Rogelio Frigerio, a lo que Weiss nos aclaró que los municipios que poseen el crédito en dólares, la idea es comenzar a hacer un refinanciamiento con la cuota de agosto para de esa manera refinanciar el capital e ir pagando los intereses. “Un poco es esa la idea del gobernador y creo que se va dar, nosotros estamos al día con el crédito totalmente”.

Vale comentar, en este punto, que sin lugar a dudas los intendentes tendrán que adecuarse a las circunstancias y políticas de Estado que impondrá el presidente Milei desde nación. A pesar de que el signo político que gobierna Entre Ríos no está muy distante con La Libertad Avanza, donde tiende un puente el ex presidente Macri, nunca nadie imaginó este panorama con un presidente un tanto imprevisible, pero si está comprobado en apenas 60 días que todos los caminos conducen a Buenos Aires, donde quizás no siempre serán atendidos porque parece haber llegado el momento del “cada quien se las arregle como pueda”.

Los intendentes que ya están curtidos en la administración pública corren con alguna ventaja, a los que recién se iniciaron les costará encontrar el rumbo, y la otra ventaja principal y a pesar de que falta mucho, pero en gestión política "cocodrilo que se duerme es cartera", ya están pensando en estos pagos chicos para una diputación en el próximo período.