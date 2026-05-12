La obra reúne 100 reflexiones inspiradas en películas de diferentes épocas y géneros cinematográficos, con el objetivo de ofrecer una nueva manera de interpretar el cine y los mensajes que transmiten las historias en pantalla.

El recorrido del libro atraviesa producciones icónicas como Forrest Gump, The Lion King, Fast & Furious y The Hunger Games, entre muchas otras, tomando escenas, diálogos y situaciones como punto de partida para reflexiones vinculadas a la vida cotidiana, las emociones y el crecimiento personal.

Según explicó el autor, la propuesta busca transformar la experiencia frente a la pantalla y generar una mirada más profunda sobre el contenido audiovisual. “La misión del libro es que esos 120 minutos frente a la pantalla ya no sean iguales”, expresó Friklee durante la presentación.

La participación del escritor entrerriano en uno de los eventos culturales más importantes del país representa también una oportunidad para visibilizar la producción literaria de la provincia en un espacio de alcance nacional e internacional.