Crespo– Este domingo 10 de febrero retornan las actividades artísticas al anfiteatro del Lago. Actuarán los dos artistas consagrados por la sede Crespo en el 48 Certamen Nuevos Valores 2019 del Pre Cosquín, quienes el domingo 27 y el martes 29 actuaron en el escenario Atahualpa Yupanqui en la segunda y cuarta luna del Festival Nacional de Folclore de Cosquín. Abriendo el espectáculo también se presentarán los otros dos finalistas que estuvieron a un paso de lograr el premio mayor.

El encargado de Programación Artística y Comunitaria del municipio, Oscar Zaragoza, anticipó a Paralelo 32 que los espectáculos comenzarán a las 18:00 hasta aproximadamente las 21:00. El domingo 10 dando inicio al espectáculo se presentarán dos finalistas del Pre Cosquín en representación de nuestra ciudad, la Pareja de Baile Estilizada integrada por Rubén (Teto) Forlin y Florencia Passoni, de Santo Tomé (Santa Fe) y en Canción Inédita: Antonio Castro y Rodrigo González (Santa Fe).

Luego actuarán los dos ganadores por la sede local, quienes tuvieron la oportunidad de actuar en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín integrando las carteleras artísticas de las lunas festivaleras del domingo 27 y martes 29. Ellos son la pareja de baile tradicional integrada por Jaquelina Saucedo y Germán Moreno, de Gobernador Gálvez (Santa Fe) y la solista vocal femenina, Camila Nievas (Santa Fe).

El cierre estará a cargo de Gustavo Reynoso Trío, una formación entrerriana de música litoraleña integrada por Abelardo Coronel y Nicolás Pross en guitarras y Gustavo Reynoso en bandoneón, con la participación en esta oportunidad de Ángel Moreno, como músico invitado, en voz. En esta ocasión el servicio de cantina estará a cargo de la Escuela Municipal de Voley.

El calendario continúa con música del recuerdo, con temas de los años 70 y 80, el domingo 24 de febrero. Actuarán solistas y grupos musicales y de danzas.

El 10 de marzo se llevará a cabo en el mismo escenario, una programación alusiva al mes de la Mujer.