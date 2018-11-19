Crespo- El VI Encuentro de Acordeonistas de la región ya tiene fecha. El maestro Osvaldo Chiappesoni trabaja en los preparativos del espectáculo en honor al Día de la Música. Se presentará en el Salón del Colegio Sagrado Corazón, el viernes 23 de noviembre, a las 20:30, con entrada libre y gratuita.

“Estarán los acordeonistas de siempre, algunos nuevos, todos decididos a darle brillo al espectáculo”- dijo a Paralelo 32 sobre la antesala de la noche dedicada al acordeón y sus músicas. Una oportunidad para disfrutar y conocer los secretos de los múltiples ritmos posibles de ser tocados con el instrumento.

Habrá muy pocos principiantes mostrando sus primeras armas en el oficio de hacer vibrar los fuelles; porque estarán principalmente los consagrados que vienen a compartir la música en vivo del instrumento que los identifica y une. Está confirmada la actuación de Miguel González, con 30 años de acordeonista; el chamarritero Romualdo ‘Rulo’ Acosta, Marcos Rubio, el legendario Aurelio Wendler y el maestro Osvaldo Chiappesoni, algunos de los tantos que vendrán a compartir su historia y repertorios con el instrumento que les mantiene encendida la pasión por la música.