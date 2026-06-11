Crespo – El estreno en nuestra ciudad el martes 22 de la película ‘Vendrán lluvias suaves’ de Iván Fund, rodada totalmente en Crespo con niños actores de nuestra ciudad, colmó la capacidad del salón. Por lo tanto se decidió realizar una nueva función para todo público el miércoles 1º de mayo, a las 20:00, en el salón municipal, con entrada libre y gratuita.

Será la décimo segunda proyección, dado que durante la semana se dieron funciones destinadas a los alumnos de las escuelas primarias de la ciudad, de 4º a 6º grado. Hasta el momento el filme fue visto por 1.500 espectadores locales.