Tras un mes sin servicio, este lunes se reanudará el transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Concepción del Uruguay, luego de que la Municipalidad alcanzara un acuerdo con las empresas prestatarias Bajo Uruguay S.R.L. y Uruguay Bus S.R.L.. El convenio incluye un aporte económico por parte del Estado local para garantizar la continuidad del sistema en un contexto de crisis que afecta al sector.

La firma del acuerdo estuvo encabezada por el presidente municipal, José Lauritto, junto al secretario de Gobierno, Oscar Noir, y el secretario de Hacienda, Fernando Picart, quienes rubricaron el entendimiento con los representantes de ambas firmas.

Desde el Ejecutivo local explicaron que la reactivación del servicio se da en un escenario complejo, atravesado por el aumento de los costos operativos y la eliminación de subsidios nacionales y provinciales que durante años sostuvieron el transporte público. Esta situación había derivado en la interrupción total del servicio durante el último mes.

En ese marco, Noir destacó el rol clave que cumple el transporte urbano en la vida cotidiana. “Es un servicio público esencial, porque permite que vecinos y vecinas puedan trasladarse a las escuelas, sus trabajos, centros de salud y distintas actividades diarias”, expresó.

El funcionario también explicó que la estructura de costos actual vuelve inviable trasladar los aumentos al valor del boleto. “Si se aplicaran todos los incrementos, la tarifa rondaría los 5 mil pesos, algo imposible para la mayoría de los usuarios. Por eso el Municipio decidió intervenir para sostener el servicio”, afirmó.

Cabe recordar que días atrás la Municipalidad había declarado desierta la Licitación Pública Nº 31/2025, destinada a la concesión del transporte urbano, ante la falta de oferentes. Frente a este escenario, se resolvió de manera excepcional y transitoria mantener la prestación en manos de las empresas actuales hasta definir un nuevo esquema.

Boleto estudiantil gratuito

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la implementación del boleto estudiantil gratuito, que alcanzará a alumnos de nivel primario, secundario y universitario. El beneficio se aplicará a través de la Tarjeta SUBE, que será el único medio habilitado para registrar y controlar los viajes.

Según se informó, esta política apunta a garantizar el acceso a la educación, evitando que las dificultades económicas o las distancias dentro de la ciudad representen un obstáculo para asistir a clases.

“El convenio responde a la necesidad de instrumentar una política pública de gratuidad educativa en el transporte urbano, con mecanismos claros de validación y control”, sostuvo Noir.

En el caso de los estudiantes de nivel primario y secundario, el beneficio estará disponible para quienes cumplan con los requisitos establecidos por el Municipio y se encuentren correctamente registrados en el sistema.

Asimismo, se implementará el boleto universitario gratuito para alumnos de instituciones de educación superior radicadas en la ciudad. Este beneficio deberá gestionarse y renovarse conforme a las condiciones administrativas que serán informadas en los próximos días.