El Pre Federal no es solo un certamen, sino que representa el corazón de la cultura chamamecera entrerriana. Funciona como una etapa inicial diseñada para descubrir y potenciar a los nuevos talentos del género.

Del certamen, cuya primera edición se realizó en 1982, han surgido grandes exponentes de la música litoraleña que hoy son referentes para distintas generaciones como Alejandro Brittes, Javier Colli, Gualeguay Costa o Sangre Paiubrera, solo por mencionar algunos.

Para esta edición ya comenzaron distintas subsedes en Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, a las que se sumarán nuevas localidades durante enero. Entre ellas, la subsede Paraná, que se realizará el viernes 23 de enero, desde las 19 horas, con el apoyo y acompañamiento de la Secretaría de Cultura de la Provincia.

Los ganadores de Paraná obtendrán el pase directo para competir en la final del Certamen Nuevos Valores, junto a los distinguidos en las restantes subsedes. Esa etapa definitoria se realizará sobre el escenario Ernesto Montiel, en el marco del 51° Festival Nacional del Chamamé, que se llevará a cabo en Federal del 31 de enero al 8 de febrero.

"El Pre Federal es la puerta de entrada al escenario más importante del género. Es la oportunidad para que nuestros artistas emergentes muestren su talento y cómo el chamamé es una viva tradición en sus comunidades", destacan desde la organización.

Inscripciones

Quienes quieran participar del Pre Federal, subsede Paraná, pueden inscribirse contactándose por WhatsApp al 3454415166 (Agustina). Allí, podrán acceder también al reglamento y las condiciones para participar.

Detalles del Evento en Paraná

- Fecha: 23 de enero de 2026.

- Hora: 19:00 hs.

- Lugar: La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861, Paraná, Entre Ríos).

Sobre el Festival Nacional del Chamamé

Conocido como la "Capital Nacional del Chamamé", Federal recibe cada año a miles de aficionados y figuras consagradas. Las instancias previas, como las ya realizadas con éxito en Quilmes, Concordia y Capitán Bermúdez, son fundamentales para fortalecer el tejido cultural de la región antes de la gran celebración final.

El evento en La Vieja Usina promete ser una jornada de emoción, identidad y tradición, invitando a todos los vecinos de la capital provincial y alrededores a disfrutar de la antesala de la fiesta popular más grande del litoral.