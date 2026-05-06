Como publicáramos el pasado 27 de marzo en Paralelo32, el sistema había sido impulsado originalmente por una agencia de publicidad de Paraná y presentado al municipio como una alternativa para modernizar la señalización urbana mediante estructuras plásticas de rápida colocación y fácil recambio.

La propuesta contemplaba tres paneles: dos destinados a identificar calles y numeración de cuadras, y un tercero reservado a publicidad comercial. A través de ese esquema, empresas privadas financiaban la fabricación e instalación de la cartelería mediante el pago de un canon publicitario.

La iniciativa fue implementada principalmente en el centro de la ciudad y en arterias de acceso desde el sector norte, reemplazando antiguos carteles metálicos por nomencladores plásticos.

Entre los argumentos que justificaron el cambio se mencionaban la modernización del paisaje urbano y la reducción de costos de mantenimiento para el municipio.

Debate sobre espacio público y control municipal

En Crespo, además del deterioro físico, el debate también involucra aspectos económicos y administrativos vinculados a la explotación publicitaria de la cartelería urbana.

Uno de los puntos que genera cuestionamientos es la aparición de nuevas publicidades comerciales sobre los nomencladores sin que exista claridad pública respecto a convenios, licitaciones o tributos asociados al uso de esos espacios.

En este contexto, el bloque de concejales Más para Entre Ríos presentó el pasado 20 de abril un pedido de informes dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal.

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Qué solicita el pedido de informes

Los concejales opositores solicitaron precisiones sobre distintos aspectos relacionados con la explotación publicitaria de los nomencladores ubicados en sectores del barrio San José.

Entre otros puntos, pidieron conocer:

Bajo qué licitación, convenio o contrato se autorizó la publicidad.

Qué empresas obtuvieron la adjudicación.

Cuál es el monto económico de la operación y cómo percibe esos ingresos el municipio.

Qué áreas o funcionarios intervinieron en el procedimiento.

Cuál es la duración de los acuerdos.

En qué medios se difundió la convocatoria para interesados.

Quién afrontó los costos de impresión y colocación de la publicidad.

El planteo también apunta a determinar quién supervisó las tareas realizadas sobre cartelería que constituye patrimonio municipal.

La discusión trasciende lo meramente visual. Los nomencladores urbanos son considerados elementos clave para la orientación, la seguridad vial y la identidad de la ciudad.

En una ciudad que viene desarrollando obras de puesta en valor de espacios públicos, plazas y mejoras viales, el debate sobre la señalización aparece ahora como otro de los desafíos vinculados al ordenamiento y modernización del espacio urbano.