Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Crespo se informó que ayer viernes 21 de noviembre, a las 10:24, se recibió un llamado de emergencia alertando sobre un vuelco vehicular en la Ruta 12, donde se reportaba una persona involucrada.

A las 10:26, partió hacia el lugar el Móvil 8, con una dotación de cuatro bomberos. Al arribar, los efectivos constataron que el vehículo se encontraba volcado y que su único ocupante ya había logrado salir por sus propios medios, siendo atendido por el personal de la ambulancia local.

Como primera medida, los bomberos establecieron un círculo de prevención alrededor de la escena para asegurar el área de trabajo. Además, se preparó una línea presurizada destinada a brindar protección ante cualquier eventual riesgo de incendio o derrame de combustible.

Posteriormente, a las 11:25, se realizó una segunda salida con el Móvil 12, integrado por dos bomberos, para completar las acciones en el lugar. Esta dotación procedió a reubicar el vehículo sobre sus cuatro ruedas y a desconectar la batería, a fin de garantizar la seguridad de la escena y eliminar cualquier posibilidad de ignición o problema eléctrico.