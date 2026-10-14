Un vehículo utilitario volcó este miércoles 14 de octubre, alrededor de las 16:00, sobre la Ruta Nacional N.º 18, a la altura del kilómetro 146. Como consecuencia del siniestro, dos mujeres que viajaban en el rodado sufrieron lesiones leves.

Según informó la Policía, personal de la Comisaría Primera, dependiente de la Jefatura Departamental Villaguay, intervino en el lugar luego de tomar conocimiento del hecho.

Por causas que se tratan de establecer, la conductora habría perdido el control del vehículo, que terminó volcado sobre la calzada.

Las dos ocupantes, de 39 y 68 años, recibieron asistencia y fueron trasladadas al Hospital Santa Rosa para su correspondiente evaluación médica. Posteriormente, se confirmó que ambas presentaban lesiones de carácter leve.

A raíz del vuelco, las autoridades dispusieron el corte total de la circulación vehicular en ese sector de la ruta para facilitar las tareas de asistencia y las actuaciones correspondientes.

Se solicitó a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal que interviene en este tipo de situaciones.