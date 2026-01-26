Al arribar al lugar, personal policial constató que se trataba de un chasis marca TAHNO, que había quedado volcado sobre la banquina, con gran parte de su carga de cereal desparramada sobre el pasto. La unidad tractora correspondía a un camión Volkswagen 19330, color blanco, perteneciente a la empresa Brondi, con sede en la ciudad de María Grande.

El rodado era conducido por Gonzalo Fabián Feltes, de 39 años, domiciliado en María Grande, quien afortunadamente resultó ileso tras el incidente.

La maniobra previa al siniestro

De acuerdo a lo informado en el parte oficial, el camión se encontró de manera imprevista con un tractor que transportaba enganchado el rodillo de una cosechadora, el cual habría frenado de forma repentina. Ante la imposibilidad de detener su marcha a tiempo y con el objetivo de evitar una colisión, el conductor descendió hacia la banquina.

Sin embargo, el desnivel del terreno provocó la desestabilización del chasis, que comenzó a sacudirse hasta que finalmente terminó volcando, ocasionando únicamente daños materiales y el derrame de la carga.

Corte de ruta y tareas de seguridad vial

Luego del vuelco, se solicitó la intervención de personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, que dispuso un corte preventivo de la ruta para resguardar la seguridad de los automovilistas y permitir las tareas correspondientes.