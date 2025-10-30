Este jueves se dieron a conocer los resultados definitivos del voto de las personas privadas de su libertad, correspondiente a las elecciones legislativas nacionales desarrolladas el domingo pasado en todo el país.

En Entre Ríos, la participación fue significativa, alcanzando casi el 74% del padrón en la única mesa habilitada para el sufragio en el Servicio Penitenciario Provincial.

De acuerdo con los datos oficiales, la lista Fuerza Entre Ríos fue la más votada en ambas categorías, aunque con variaciones en el orden de las siguientes fuerzas políticas en la elección de Diputados Nacionales.

Resultados para Senadores Nacionales

Fuerza Entre Ríos: 581 votos

581 votos Alianza La Libertad Avanza: 198

198 Ahora 503: 65

65 Nueva Izquierda: 61

61 Movimiento al Socialismo: 56

56 Unión Popular Federal: 53

53 Partido Socialista: 31

31 Votos nulos: 38

38 Votos en blanco: 112

Resultados para Diputados Nacionales

Fuerza Entre Ríos: 478 votos

478 votos Alianza La Libertad Avanza: 153

153 Ahora 503: 69

69 Nueva Izquierda: 103 (tercera fuerza en esta categoría)

103 Movimiento al Socialismo: 49

49 Unión Popular Federal: 51

51 Partido Socialista: 78

78 Votos nulos: 32

32 Votos en blanco: 182

El desarrollo del comicio se llevó a cabo sin incidentes, con la supervisión de las autoridades judiciales y electorales, garantizando el derecho al voto de las personas privadas de libertad que no cuentan con condena firme, tal como establece la legislación vigente.