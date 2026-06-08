Este lunes 9 de noviembre los alumnos de 7mo año de la Escuela de Educación Agrotécnica N° 153 “Horacio Mann” en Isletas, regresaron a la institución para el dictado de clases presenciales conforme lo establece el Consejo General de Educación.

Estuvieron presentes la Directora Departamental de Educación, Prof. María Ester Camarada y el Diputado Provincial Dr. Jorge Cáceres, quienes participaron del sencillo acto realizado junto al izamiento de la bandera al iniciar la jornada escolar con la presencia de los alumnos del establecimiento.

Lejos quedaron aquellos actos multitudinarios, donde todo el alumnado formaba ante la enseña patria y se montaban equipos de sonido para que los directivos dieran las palabras de bienvenida. En esta ocasión, la sencillez y la simpleza definieron el acto de reinicio, aunque claro está que la nostalgia de ver la escuela en pleno movimiento, también estuvo presente.