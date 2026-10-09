Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este viernes 9 de octubre sobre la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 54, en el acceso a la ciudad de Viale.

Según informó la Jefatura Departamental Paraná, el siniestro involucró a una camioneta Volkswagen Amarok conducida por un hombre de 78 años, domiciliado en Paraná.

De acuerdo con la información policial, el conductor se habría confundido al ingresar al acceso a Viale y tomó la vía en contramano. En esas circunstancias, perdió el control del vehículo, chocó contra un guardarraíl de cemento y volcó, por lo que la camioneta quedó apoyada sobre uno de sus laterales.

El conductor fue trasladado a Puiggari

El hombre fue asistido y trasladado al Hospital Dr. Castilla Mira de Viale, donde recibió atención médica por diversos traumatismos, incluido un golpe en la cabeza.

Posteriormente, fue derivado a un centro de mayor complejidad en Puiggari para la realización de estudios complementarios y preventivos.

La Policía informó que el test de alcoholemia practicado al conductor arrojó resultado negativo. En el accidente no participaron otros vehículos.