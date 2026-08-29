Un automóvil Toyota Corolla volcó en la localidad de Las Cuevas, departamento Diamante, durante un accidente de tránsito ocurrido en la zona conocida como Bajada “Del Valle”.

El hecho fue advertido por personal de la Comisaría Las Cuevas, que se encontraba realizando tareas de prevención dentro de su jurisdicción y acudió inmediatamente al lugar tras tomar conocimiento del siniestro.

Perdió el control tras un fuerte golpe

Al llegar, los efectivos encontraron un Toyota Corolla que había volcado. El vehículo era conducido por un hombre de 33 años, domiciliado en la localidad.

De acuerdo con la información recabada por el personal policial, el conductor circulaba por el sector en dirección a su trabajo.

Según su relato, al llegar al final de la subida, antes de una curva, sintió un fuerte golpe en la rueda delantera derecha. A partir de ese momento perdió el control del automóvil, se despistó y, debido al desnivel existente en el lugar, se produjo el vuelco.

El conductor no sufrió lesiones

Tras el accidente, el hombre manifestó a los efectivos que no presentaba lesiones y que no requería asistencia médica.

Posteriormente permaneció en el lugar a la espera de una grúa para retirar el vehículo.