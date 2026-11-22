Volcó un camión con fertilizantes sobre la Ruta Provincial 6 y cortó el tránsito durante varias horas
El siniestro ocurrió este domingo a la madrugada, a la altura del kilómetro 121, en jurisdicción de Comisaría General Urquiza. El conductor resultó ileso y la circulación permaneció interrumpida en ambos sentidos hasta las 9:00.
Un camión Scania con semirremolque que transportaba fertilizantes volcó durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre sobre la Ruta Provincial 6. El accidente se registró alrededor de las 4:30, a la altura del kilómetro 121, en jurisdicción de Comisaría General Urquiza, a unos cinco kilómetros del límite con el departamento Rosario del Tala.
De acuerdo con la información de la Jefatura Departamental Villaguay, el vehículo circulaba en sentido norte-sur desde Uruguayana, Brasil, con destino a San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
Por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del rodado al ingresar a la banquina y el camión terminó volcado sobre la calzada.
Tránsito interrumpido durante varias horas
Como consecuencia del vuelco, la unidad quedó atravesada sobre la cinta asfáltica y provocó la interrupción total de la circulación vehicular en ambos sentidos.
El corte se mantuvo hasta aproximadamente las 9:00, debido a la obstrucción de la ruta.
El conductor no sufrió lesiones y solamente se registraron daños materiales.
En el lugar intervino personal policial de Comisaría General Urquiza, dependiente de la Jefatura Departamental Villaguay, que realizó las actuaciones correspondientes.