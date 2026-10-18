Crespo- Con el lema “Trabajemos por la Inclusión”, el viernes 2 de octubre se inició el programa por el “Mes de la Inclusión”, que llevan adelante la Municipalidad de Crespo, la Escuela Privada de Educación Integral Nº 11, el Hogar Nuevo Amanecer y el Centro de Rehabilitación y Salud Física CRYSF y Equilibrium Espacio Integral.

La Directora de la Escuela Nº 11, Julieta Rodríguez, explicó que “La nuestra es actualmente una institución de jornada simple. Al turno mañana asisten los niños de entre 6 y 12 años, a diferentes agrupamientos de Alfabetización y Espacios Educativos Múltiples. Al turno tarde asisten adolescentes y jóvenes de entre 12 y 25 años, a las propuestas de Alfabetización, Espacios Educativos Múltiples, Orientación Vocacional Ocupacional y Formación Laboral Ocupacional, en los perfiles de Auxiliar en Panadería y de Auxiliar en Mantenimiento de Espacios Verdes”.

Destacó que “Además de los proyectos pedagógicos de cada agrupamiento contamos con proyectos educativos institucionales: ESI, Conectados (radio), Natación, Orientación vocacional y propuestas pedagógicas con equinos”.

Sumó que “El equipo interdisciplinario está compuesto de siete profesionales: dos psicopedagogas, una fonoaudióloga, terapista ocupacional, trabajadora social, una psicóloga y un kinesiólogo. El equipo coordina acciones tanto con el equipo directivo como con el equipo docente. Se trabaja en función de las necesidades de los docentes, los estudiantes y las familias. Además, se desempeña como Equipo de Orientación Escolar para las escuelas de gestión privada de la ciudad y la zona, vinculado principalmente a los procesos de inclusión educativa”.

Proyectos y desafíos

Julieta planteó que “Los mayores desafíos que enfrentamos como comunidad educativa se vinculan con el abordaje de las situaciones complejas de los estudiantes y las familias, así como el fuerte impacto de la utilización de pantallas y todo lo vinculado a la educación digital. Además, la inclusión plena en todos los ámbitos de la vida de las personas con discapacidad constituye un desafío importante y un propósito por el que trabajamos día a día. Nos enfocamos en construir redes con diferentes instituciones, trabajar con las familias, potenciar las posibilidades de autonomía y autodeterminación, detectar y brindar los apoyos necesarios tanto para lo específicamente pedagógico, como para el desenvolvimiento en la vida cotidiana y el proyecto de vida de cada estudiante”.

Trabajando para la inclusión

Rodríguez indicó que “Transitamos octubre, al que reconocemos como Mes de la inclusión, en el cual, a través de las diferentes actividades que proponemos, buscamos principalmente que en Crespo se pueda visibilizar el trabajo con y para las personas con discapacidad, apostando a la inclusión, reconociendo la diversidad, la heterogeneidad y la singularidad de cada persona como valores que enriquecen la vida comunitaria, favoreciendo la participación, el respeto y el encuentro con otros en los ámbitos educativos y sociales”.

“Este año coordinamos desde un inicio las propuestas para el mes de la inclusión junto con otras instituciones que también se encuentran desde hace tiempo trabajando en esto: el municipio, el Hogar Nuevo Amanecer, Equilibrium y el CRySF, lo que consideramos favorecedor y significativo. El deseo y mayor desafío es que cada vez seamos más, hablando y trabajando por la inclusión. Desde nuestra comunidad educativa proponemos una vez más el “Yo puedo” como lema, e invitamos a toda la comunidad a hacerse eco, a animarse a proponerse cada uno su "yo puedo", pensando en desafíos, sueños, metas y propósitos personales”.

Agenda de actividades

La agenda incluye actividades recreativas, culturales y deportivas, encuentros familiares y espacios de sensibilización. El viernes 2 de octubre fue el acto de apertura y se desarrolló la feria “Trabajemos por la Inclusión” en Plaza Sarmiento.

El sábado 3 se incluyó la proyección de una película y debate en la Sala Auditorio Municipal “Eva Perón”, actividad destinada a jóvenes y adultos con discapacidad. Ayer viernes 10 de octubre fue el “Encuentro de Hermanos”, en el Hogar Nuevo Amanecer.

Mirando hacia adelante, el jueves 15 de octubre a las 9.30 será la Maratón ‘Con Todos’ desde la EPEI Nº 11 (Roque Sáenz Peña y San Martín). El viernes 23 de octubre a las 21.00 se anuncia la “Peña Familiar”, organizada por la EPEI Nº 11 en el Salón San José.

El sábado 24 de octubre será el momento de “En mis zapatos”, actividad organizada por CRYSF y Equilibrium en la Plaza de los Sueños (Juan L. Ortiz y Benito Quinquela Martín). El cierre será el viernes 30 de octubre a las 21.00, con un bailable en Diba Disco.