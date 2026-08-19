El costo de sostener un hogar volvió a aumentar durante julio y, en Crespo, los valores relevados por la Oficina Municipal de Estadísticas (OME) muestran que una familia necesita ingresos superiores a los establecidos por el promedio nacional para cubrir las necesidades básicas.

El informe “Valorización mensual de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Total – Julio 2026”, elaborado por la Municipalidad de Crespo, determinó que una familia de cuatro integrantes necesitó $1.632.537,18 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) durante el séptimo mes del año. La misma familia, de acuerdo con los datos difundidos por el INDEC, necesitó $1.564.716 a nivel nacional.

La diferencia es de $67.821, es decir, alrededor de un 4,3% más en Crespo.

El dato adquiere relevancia para los habitantes de la Capital Nacional de la Avicultura porque permite observar cómo evoluciona el costo de vida local en comparación con los indicadores nacionales.

La canasta alimentaria también es más cara en Crespo

La diferencia aparece también al analizar exclusivamente los alimentos.

Según la OME, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para un adulto equivalente en Crespo alcanzó $239.062,98 en julio, mientras que el valor informado por el INDEC para un adulto equivalente fue de $229.131.

En términos porcentuales, la CBA relevada en Crespo se ubicó aproximadamente 4,3% por encima del valor nacional.

Para una familia de cuatro integrantes, el contraste es el siguiente:

Indicador Crespo Argentina Diferencia CBA – adulto equivalente $239.062,98 $229.131 +4,3% CBT – adulto equivalente $528.329,19 $506.381 +4,3% CBA – familia de 4 integrantes $738.704,61 $708.016 +4,3% CBT – familia de 4 integrantes $1.632.537,18 $1.564.716 +4,3%

Los valores de Crespo surgen del relevamiento de la OME, mientras que los nacionales corresponden a los datos del INDEC incluidos en la información analizada.

En Crespo, la Canasta Básica Total aumentó 41,5% en un año

El informe municipal muestra además una diferencia significativa cuando se analiza la evolución interanual.

En julio, la Canasta Básica Total de Crespo aumentó 2,2% respecto de junio, acumuló 20,4% en los primeros siete meses de 2026 y registró una suba interanual del 41,5%.

A nivel nacional, el INDEC informó para el mismo período una variación mensual de 2,2%, pero una evolución interanual del 36,1%.

Esto significa que, aunque el aumento mensual fue prácticamente idéntico, la CBT relevada en Crespo acumuló una suba interanual mayor.

La diferencia también aparece en la alimentación. La CBA crespense aumentó 2,7% en julio, acumuló 20,9% en el año y alcanzó una variación interanual del 42,8%.

El INDEC, por su parte, informó una suba mensual del 2,6%, un incremento acumulado del 20,1% y una variación interanual del 37,4%.

No es lo mismo inflación que costo de la canasta

El dato merece una aclaración importante: la variación de la CBA y la CBT no representa por sí sola la inflación general de Crespo.

Lo que mide este informe es cuánto cuesta una canasta específica de bienes y servicios necesarios para determinar las líneas de indigencia y pobreza.

La OME explica que la CBA reúne los alimentos y bebidas necesarios para satisfacer determinados requerimientos nutricionales. A partir de esa canasta se construye la CBT, que incorpora además bienes y servicios no alimentarios, como vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda.

Por eso, el indicador resulta especialmente útil para responder una pregunta concreta: ¿cuánto dinero necesita una familia para cubrir sus necesidades básicas?

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.632.537,18 en Crespo

El informe municipal contempla tres modelos de hogares.

Para una familia compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 años y una hija de 8, la OME calculó para julio:

Canasta Básica Alimentaria: $738.704,61.

$738.704,61. Canasta Básica Total: $1.632.537,18.

En junio, ese mismo hogar necesitaba $719.515,71 para cubrir la CBA y $1.597.324,87 para la CBT. Esto significa que en un solo mes el costo de la alimentación aumentó unos $19.189, mientras que la canasta total se incrementó en aproximadamente $35.212.

A nivel nacional, el INDEC estableció para una familia equivalente una CBA de $708.016 y una CBT de $1.564.716.

La diferencia mensual para ese hogar, por lo tanto, ronda los $30.689 en alimentos y los $67.821 si se considera el conjunto de bienes y servicios de la CBT.

Para una familia de cinco, la CBT rozó los $1.717.069,85

El relevamiento de Crespo también muestra el impacto sobre hogares de mayor tamaño.

Para un hogar compuesto por un hombre y una mujer de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, la OME calculó:

CBA: $776.954,69.

$776.954,69. CBT: $1.717.069,85.

En julio de 2025, un hogar con esa composición necesitaba $642.382,52 para cubrir la CBA y $1.426.089,19 para la CBT.

En el caso de la CBT, esto representa un aumento de casi $291.000 en un año.

La carne sigue siendo uno de los principales componentes de la canasta

El relevamiento de la OME permite observar también qué productos tienen mayor peso dentro de la alimentación cotidiana.

Durante julio, el rubro carnes representó $99.765,6 del costo de la CBA por adulto equivalente, convirtiéndose en el componente de mayor incidencia entre los rubros relevados. Además, acumuló una variación interanual del 52%.

También tuvieron una incidencia importante:

Lácteos: $25.867,5.

$25.867,5. Pan: $22.295,5.

$22.295,5. Verduras y hortalizas: $22.090,2.

$22.090,2. Frutas: $17.309,7.

$17.309,7. Raíces y tubérculos: $16.138,7.

Pero el mayor incremento interanual correspondió precisamente a raíces y tubérculos, con 120,9%, muy por encima del aumento general de la CBA.

¿Qué productos se encarecieron más en julio?

Entre junio y julio, el comportamiento de los distintos rubros fue dispar.

El mayor aumento mensual se registró en raíces y tubérculos, con 22,5%, seguido por:

Cereales y derivados: 8,2%

Pan: 5,3%

Carnes: 1,9%

Condimentos: 1,5%

Lácteos: 1,4%

Al mismo tiempo, hubo productos que bajaron de precio dentro de la canasta relevada:

Aceites y grasas: -7,5%

Huevos: -4,2%

Frutas: -2,2%

Azúcares y dulces: -1,2%

Legumbres: -0,8%.

La evolución muestra por qué mirar solamente el promedio general puede ocultar cambios importantes en los productos que efectivamente integran la mesa familiar.

¿Cómo mide Crespo el costo de vida?

Una de las particularidades del informe municipal es que no se trata de una estimación basada únicamente en estadísticas nacionales.

La OME realiza un relevamiento presencial durante la tercera semana de cada mes en seis establecimientos comerciales de Crespo. A partir de los precios obtenidos en esos comercios se calcula un promedio para cada producto.

El resultado permite construir una referencia específica para la ciudad y seguir su evolución mes a mes.

La metodología toma como referencia los criterios utilizados por el INDEC para determinar la CBA y la CBT, pero los precios relevados corresponden al mercado local.

Ese aspecto es central para interpretar los números: la medición de Crespo permite observar cuánto cuesta esa misma estructura de consumo en los comercios de la ciudad, en lugar de aplicar directamente un valor nacional.

Un dato que habla directamente del bolsillo de los crespenses

La comparación deja una conclusión clara. En julio de 2026, el costo de las canastas básicas relevado en Crespo se ubicó por encima de los valores nacionales del INDEC. Para una familia de cuatro integrantes, la diferencia fue de unos $67.800 mensuales en la Canasta Básica Total.

Pero el dato quizás más relevante no está solamente en la diferencia con el promedio nacional, sino en la evolución acumulada. Mientras el aumento mensual de la CBT fue prácticamente el mismo —2,2% tanto en Crespo como a nivel nacional—, la variación interanual de la canasta local alcanzó 41,5%, frente al 36,1% nacional.

En otras palabras, el costo de las necesidades básicas relevado en Crespo viene creciendo a un ritmo mayor que el promedio nacional, particularmente cuando se observa el último año.