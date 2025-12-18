Este viernes 19 de diciembre, desde las 18 horas, la calle 25 de Mayo de la ciudad de Paraná será escenario de una nueva edición de Viví Paseo 25 de Mayo, una propuesta que combina actividad comercial, expresiones culturales y una acción solidaria destinada a acompañar a niños y niñas de la ciudad.

La iniciativa nació a partir del impulso de los comerciantes de la histórica avenida y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná, el Ente Mixto de Turismo de Paraná (EMPATUR) y el Centro Comercial e Industrial. Con acceso libre y gratuito, el evento está pensado para las familias paranaenses y para quienes visitan el centro durante las celebraciones de fin de año.

Durante la jornada, los comercios del paseo abrirán sus puertas con horario extendido y ofrecerán promociones especiales, sorteos y diversas propuestas recreativas, invitando a recorrer y disfrutar del espacio urbano en un clima festivo. A la par de la actividad comercial, en distintos puntos de la calle se recibirán donaciones de golosinas —siempre en paquetes cerrados— que serán destinadas a niños y niñas de 12 merenderos de la ciudad.

La acción solidaria se realiza en articulación con la Fundación Solidaria Mitre y la Fundación Crisálida, y permitirá acompañar a más de 600 chicos. “Estamos preparados un año más para este evento, con locales abiertos hasta más tarde y promociones con precios tentadores para que la gente se sume a vivir una noche especial. Además, repetimos la iniciativa solidaria para asistir a merenderos”, expresó Julieta Toledo, organizadora del Paseo 25 de Mayo.

Por su parte, César Graf, médico y representante de la Fundación Solidaria Mitre y de la Fundación Crisálida, subrayó el valor de la colaboración comunitaria: “Para nosotros es una ayuda enorme. Recibimos todo tipo de golosinas, siempre en paquetes cerrados, que nos permiten acompañar a más de 600 chicos. Invitamos a la comunidad a disfrutar del paseo y a sumarse a esta acción solidaria”.

Además, la Fundación Crisálida contará con un stand donde se ofrecerán souvenirs y producciones realizadas por la organización, con el objetivo de visibilizar su trabajo y seguir fortaleciendo su labor social.

Organización del tránsito y cortes programados

Para garantizar el normal desarrollo del evento y la seguridad de los asistentes, la Municipalidad de Paraná dispuso un operativo especial de tránsito. El evento se desarrollará entre las 19 del viernes 19 y las 2 de la madrugada del sábado 20, con un posterior desarme que permitirá la liberación total de la circulación a partir de las 6.

Excepción para estacionamientos privados

Se permitirá el acceso a estacionamientos privados hasta las 20 hs del viernes 19, siguiendo estas indicaciones:

-Estacionamiento entre Monte Caseros y 9 de Julio: ingreso por calle 9 de julio.

-Estacionamiento entre 9 de Julio y Belgrano: ingreso por calle 9 de Julio, que funcionará excepcionalmente en doble sentido de circulación.

Desvíos del transporte urbano de pasajeros

Debido a los cortes de tránsito que se realizarán en la zona, las líneas del transporte urbano de pasajeros que circulan por 25 de Mayo, tomarán los siguientes recorridos alternativos:

-Líneas D, F, G, H, 4 y 24: Córdoba, Urquiza, Pascual Palma, Echagüe y habitual

-Línea E: La Rioja, Urquiza, Misiones, Pascual Palma y habitual

-Líneas 6 y 22: Córdoba, Libertad, Paraguay, Carbó y habitual

Estas líneas tendrán paradas alternativas en Urquiza y Corrientes; Urquiza e Illia; Urquiza y Pascual Palma.

Escenarios y propuestas culturales

La propuesta cultural contará con tres escenarios ubicados en 25 de Mayo y Monte Caseros, frente a Canal 9 Litoral, y en la intersección de 25 de Mayo e Yrigoyen. A lo largo de la noche se presentarán la Asociación Litoraleña de Blues, LC Kumbia, el Cuarteto de Saxos, flashmob, pareja de tango Bololó, la Asociación Verdiana, la Compañía Folklórica Litoraleña El Grito Sagrado, y los shows de Roze y La Bersuit.

Corte total del tránsito vehicular

-Área de corte: 25 de Mayo, en el tramo comprendido entre las calles Carlos Pellegrini e Hipólito Yrigoyen.

-Horario del corte parcial de 25 de Mayo: 13 hs

-Horario del corte total de 25 de mayo: 16 hs

-Horario de corte de calles perpendiculares (intersecciones de 25 de mayo con 9 de julio, Belgrano e Illia): 19 hs hasta las 2 horas de la madrugada del sábado 20.

-En tanto, el jueves 18, de 18 a las 21 hs, habrá un corte en España y Pellegrini, y en Monte Caseros y Alem, por armado del escenario.

Prohibición de estacionamiento

-Queda prohibido estacionar en toda la traza de 25 de Mayo, desde Pellegrini hasta Yrigoyen.

-Horario de prohibición: a partir de las 12 hs del viernes 19, hasta las 2 hs del sábado 20.