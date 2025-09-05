Crespo. La ciudad se prepara para un fin de semana cargado de propuestas en el marco de ¡Viví Crespo!, la agenda que reúne actividades culturales, deportivas, recreativas y gastronómicas. Desde el sábado 6 hasta el domingo 7 de septiembre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos, encuentros tradicionales y celebraciones que ponen en valor la vida social y comunitaria de Crespo.

Cultura y espectáculos

“Crespo Colecciona” : el domingo 7, de 11:00 a 17:00, en el pabellón ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura, se realizará la segunda edición de esta feria que invita a descubrir objetos históricos, numismática, radios antiguas, juguetes, camisetas de Boca Juniors y autos a escala, entre otros. Actividad gratuita.

Teatro "La Tramoya – 2ª edición": el domingo 7 a las 19:00, también en el Salón Municipal, se pondrá en escena esta comedia con humor, música y magia. Entradas anticipadas $7.000, en puerta $10.000.

Tradición y automovilismo

Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos : comenzará el sábado 6 a las 16:00 con la concentración en calle Alemanes del Volga, seguida por una caravana de más de 30 vehículos que recorrerán la ciudad hasta llegar a Plaza Sarmiento. El domingo 7, de 9:30 a 18:00, se llevará a cabo la muestra estática en el Campo de la Tradición, con más de 150 autos de distintas provincias y países vecinos.

75º Aniversario del Club Atlético Unión: el mismo sábado, desde las 21:00, el "Verde" celebrará en el salón Esperanza con cena, baile y reconocimientos.

Juventud y recreación

Estudiantina 2025: el sábado desde las 13:00, los equipos competirán en juegos cooperativos y actividades recreativas en el Espacio Recreativo Liliana Decoud y el Área de Juventud. El domingo, a las 14:00, continuará la competencia en el Campo Municipal de Deportes “Yapeyú” con el “Circuito Inflable”.

Capacitación

Jornadas para profesionales y técnicos en refrigeración: el sábado 6 y domingo 7, de 9:00 a 18:00, se dictará la capacitación “Buenas prácticas en el manejo de gases refrigerantes inflamables” en el Auditorio Municipal Eva Perón, organizada junto a la ONUDI y la Secretaría de Cambio Climático.

Deportes