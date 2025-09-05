Turismo
¡Viví Crespo! Un fin de semana con cultura, deporte y recreación para toda la familia
Crespo. La ciudad se prepara para un fin de semana cargado de propuestas en el marco de ¡Viví Crespo!, la agenda que reúne actividades culturales, deportivas, recreativas y gastronómicas. Desde el sábado 6 hasta el domingo 7 de septiembre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos, encuentros tradicionales y celebraciones que ponen en valor la vida social y comunitaria de Crespo.
Cultura y espectáculos
- “Crespo Colecciona”: el domingo 7, de 11:00 a 17:00, en el pabellón ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura, se realizará la segunda edición de esta feria que invita a descubrir objetos históricos, numismática, radios antiguas, juguetes, camisetas de Boca Juniors y autos a escala, entre otros. Actividad gratuita.
- Musical infantil “Libre soy, el frío es parte de mí”: inspirado en Frozen, se presentará el sábado 6 a las 16:00 en el Salón Municipal. Entradas anticipadas $10.000, en puerta $12.000.
- Teatro “La Tramoya – 2ª edición”: el domingo 7 a las 19:00, también en el Salón Municipal, se pondrá en escena esta comedia con humor, música y magia. Entradas anticipadas $7.000, en puerta $10.000.
Tradición y automovilismo
- Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos: comenzará el sábado 6 a las 16:00 con la concentración en calle Alemanes del Volga, seguida por una caravana de más de 30 vehículos que recorrerán la ciudad hasta llegar a Plaza Sarmiento. El domingo 7, de 9:30 a 18:00, se llevará a cabo la muestra estática en el Campo de la Tradición, con más de 150 autos de distintas provincias y países vecinos.
- Peña aniversario Escuela Nº 105 “Patria Libre”: el sábado 6 a las 21:00, en el salón polifuncional “Daniel Trembecki”, se celebrarán los 96 años de la institución con música folclórica y servicio de cantina. Entrada voluntaria.
- 75º Aniversario del Club Atlético Unión: el mismo sábado, desde las 21:00, el “Verde” celebrará en el salón Esperanza con cena, baile y reconocimientos.
Juventud y recreación
- Estudiantina 2025: el sábado desde las 13:00, los equipos competirán en juegos cooperativos y actividades recreativas en el Espacio Recreativo Liliana Decoud y el Área de Juventud. El domingo, a las 14:00, continuará la competencia en el Campo Municipal de Deportes “Yapeyú” con el “Circuito Inflable”.
Capacitación
- Jornadas para profesionales y técnicos en refrigeración: el sábado 6 y domingo 7, de 9:00 a 18:00, se dictará la capacitación “Buenas prácticas en el manejo de gases refrigerantes inflamables” en el Auditorio Municipal Eva Perón, organizada junto a la ONUDI y la Secretaría de Cambio Climático.
Deportes
- Básquet: el sábado 6, Unión recibirá a Ciclista (U17A a las 13:00 y U15A a las 15:00) y a Patronato (U11B a las 17:00). El domingo 7, en femenino, el “Verde” jugará ante Atlético María Grande (U15 a las 16:00), San Agustín (U17 a las 18:00) y Talleres (Primera a las 20:00).
- Fútbol infantil: por la 6ª fecha del Clausura, Cultural Blanco enfrentará a Sarmiento Rojo y Unión Blanco a Cañadita Central. Los partidos serán el sábado en categorías Sub 13, Sub 11 y Sub 15.
- Fútbol femenino: Unión jugará ante Cañadita Central el sábado a las 16:30 en el estadio Mundialista 25 de Agosto.
- Hockey sobre patines: el domingo 7 habrá encuentros del Clausura en la pista de Unión, desde las 11:00.
- Fútbol masculino: clásico crespense el domingo en el estadio Don César Bione: Sarmiento vs. Cultural, en Sub 20 (12:45), Sub 17 (14:15) y Primera (15:30).
