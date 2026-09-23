El Gobierno nacional confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

La medida fue comunicada este martes luego de una reunión realizada en el Ministerio de Seguridad, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. También participaron funcionarios nacionales y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina.

El esquema contempla además jornadas con alcance limitado a las jurisdicciones donde se desarrollarán las actividades del Pontífice. El martes 10 será feriado en Córdoba, mientras que el miércoles 11 alcanzará a la provincia y la Ciudad de Buenos Aires por las actividades previstas en Luján.

¿Qué pasará en Entre Ríos?

Para Entre Ríos, la jornada de feriado será el lunes 9 de noviembre, al tratarse de un feriado nacional.

El martes 10 y el miércoles 11 no tendrán carácter de feriado nacional en la provincia, ya que las medidas específicas están vinculadas con las jurisdicciones donde se desarrollará el recorrido del Papa.

La agenda del Papa en Argentina

León XIV llegará al país el 8 de noviembre. Durante su visita estará en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El lunes 9, ya como feriado nacional, el Pontífice tendrá entre sus actividades principales una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo, además de encuentros con representantes del mundo del trabajo, comunidades religiosas y el episcopado argentino.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con integrantes de la Iglesia.

Finalmente, el miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego viajará a Luján, donde celebrará una misa frente a la Basílica. Ese mismo día finalizará su visita a la Argentina y partirá hacia Perú.

El Gobierno y la Iglesia coordinaron la organización

La reunión en la que se definió el esquema de feriados contó también con la participación del secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y la subsecretaria de Culto, María Inés Brogin Alba.

Por parte de la Iglesia estuvieron el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

Monteoliva confirmó que el 9 de noviembre será feriado nacional, mientras que las jornadas posteriores quedarán sujetas a decisiones dentro de las jurisdicciones involucradas en la visita.

La Iglesia pidió evitar una lectura política de la visita

Tras el encuentro, Karina Milei destacó la importancia de la llegada de León XIV y afirmó que “el Papa es para todos los argentinos”.

Las declaraciones se produjeron en un contexto en el que la relación entre la Iglesia y el Gobierno nacional también presenta diferencias sobre distintas cuestiones.

García Cuerva sostuvo que existen “muchas diferencias y temas en los que no hay coincidencias” con la gestión de Javier Milei. En ese marco, planteó que “poner al Papa León de uno u otro lado de la grieta, sería un error”.

La visita de León XIV se extenderá durante cuatro días y tendrá actividades religiosas, institucionales y sociales en distintos puntos del país