Crespo.- La Embajada de Israel en Argentina invitó a la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélica de la República Argentina (ACIERA) a que enviara una delegación de pastores jóvenes a Israel, como parte de un intercambio y diálogo cultural. La visita se realizó entre el viernes 23 y el miércoles 28 de mayo, con la presencia en Tierra Santa de 15 pastores de diversas denominaciones afiliadas a ACIERA. Por Entre Ríos, viajó el pastor bautista Walter Javier Friklee y completaron la delegación colegas de Córdoba, Santa Fe, Chaco y Buenos Aires.

Lugares visitados

El viaje tuvo dos ejes, por un lado la visita a lugares del Israel histórico, cargados de sentido bíblico tanto para judíos como para cristianos. Por otra parte, una recorrida por lugares e instituciones del Israel moderno, donde estuvo siempre presente el contexto actual del conflicto bélico que se desarrolla entre Israel y Hamas, en la Franja de Gaza.

Entre los sitios visitados estuvieron Tel Aviv, Tiberíades, Mar de Galilea, Capernaúm, Magdala, Monte de las Beatitudes (del Sermón), Monte del Precipicio, Río Jordán, Jerusalén-Ciudad Vieja, Tumba del Rey David, Cenáculo, Monte de los Olivos, Iglesia del Santo Sepulcro, Tumba del Jardín, Muro de los Lamentos, kibutz cerca de la Franja de Gaza, Museo del Holocausto Yad Vashem, Museo Amigos de Sión sobre el Antisemitismo, Centro Simon Peres para la Paz y la Innovación.

En el Hotel King David hubo una invitación de la Embajada argentina a la celebración del 25 de Mayo. Entre los funcionarios que atendieron a la delegación argentina estuvieron Sharon Shaviv Kabalo, directora para Asuntos de Latinoamérica, y Roni Kaplan, vocero oficial del ejército israelí para Latinoamérica.

Experiencia profunda

El pastor Fricklee reside habitualmente con su familia en Crespo y es director juvenil de la Asociación de Pastores de Entre Ríos (APER) e integrante de ACIERA. Dialogó con Paralelo 32 sobre las vivencias que tuvo en este viaje cargado de espiritualidad para los participantes.

“Ha sido una experiencia muy profunda y sería meritorio que quien la pudiera hacer, la haga. Porque lo que tantas veces escuchamos desde Occidente, ya sea a través de la Biblia, a través de conocer relatos históricos de Jesús y de los discípulos, se recrea ‘en 3D’, uno lo tiene delante suyo. Mucho de todo eso se vuelve patente, real, sencillo. Nos llevaron a un lugar donde se pisaba la uva y donde Jesús frente a este tipo de prensa, le dijo a los discípulos ‘es preferible colgarse una piedra de estas prensas y echarse al mar antes que hacer daño a uno de estos pequeños’. Donde estábamos teníamos la prensa para aplastar uvas, el olivo a un metro y de fondo el Mar de Galilea. Eso era muy fuerte, porque el texto bíblico se llenaba de recreación”, comentó.

Subrayó que para la Iglesia Evangélica “hay un apego con Israel propio de la misma Biblia que dice ‘Bendice a Israel, ora por la paz de Israel, serán benditos en Israel todas tus generaciones’. Hay una cuestión espiritual que nos une y por la cual viene Jesús”. Agregó que “fuimos invitados por la Embajada de Israel con la intención de conocer Israel desde adentro, y como contracara de lo que es el antisemitismo hoy, de ‘prensa’”.

Dos ejes

“Hubo dos segmentos bien marcados del viaje: por un lado, conocer todos los sitios históricos que tienen que ver con nuestra fe; por otro lado, toda la impronta de lo que es Israel hoy, como varios museos como el Museo del Holocausto, el Museo de los Amigos de Sion que realiza un trabajo sobre antisemitismo y sus tendencias mundiales”, comentó.

Sobre este tema, dijo que “hoy hay un creciente antisemitismo posterior al 7 de octubre (ataque de Hamas en territorio israelí que derivó en la actual guerra en la Franja de Gaza, N. de E.). Fuimos a ver el kibutz donde se produjo ese ataque, vimos un escenario cruel y difícil. A un kilómetro y medio, estaba Gaza y se escuchaban disparos, bombas, metralla”, comentó.

Israel histórico

– ¿Hay mucha recreación para el turista del Israel Histórico?

-- Lo primero que informan es que Jerusalem como ciudad icónica, tiene capa tras capa de civilizaciones, invasiones, con 4 mil años de historia de conquistas, despojos, incendios, ruinas. Por ejemplo, fuimos a lo que puede ser una piedra del Palacio del Rey David, se supone que perteneció por inscripciones, datación, tallado de la piedra. Para la fe del cristiano es muy fuerte, porque uno se encuentra con fuentes, olivos, navegamos el Mar de Galilea que era un lugar recurrente para Jesús, Capernaúm. Más allá de las reconstrucciones y guerras, se ve un entorno que, más o menos, es similar a los entornos bíblicos. Fue muy emotivo ir al Monte del Sermón, hoy se llama el Monte de las Beatitudes. Ver todo ese paisaje, para uno es muy significativo.

El milagro israelí

Fricklee continuó destacando que “el territorio es casi desierto, pero aun así tan próspero, fructífero y verde. Los israelíes dicen que no se puede considerar a Israel sin verlo como ‘un milagro’. Un coordinador argentino que nos guiaba decía ‘imagínense que, por superficie, Israel es la provincia de Tucumán (algo más de 21 mil kilómetros cuadrados, la cuarta parte de Entre Ríos, pero con una población como el gran Buenos Aires). Pero, aún así, Israel actual está entre los tres países con mayor innovación tecnológica. También ellos tienen un apego muy grande al valor de su tierra, su apego a su nacionalidad, a su familiaridad, mucho respeto por los mayores. Eso no pesa tanto entre nosotros, como lo consideran ellos. Bíblicamente llamamos ‘paternidad espiritual’, el rabino es mucho más allegado a su gente”.

Musulmanes y árabes en Israel

Frente a la cruda realidad de la Franja de Gaza, Fricklee destacó que “de este lado, en Israel viven musulmanes en opulencia, con autos eléctricos, tienen seguridad, educación, escuela bilingüe árabe-hebrea. En el Muro de los Lamentos van a llorar los judíos y a una pared de distancia están dos mezquitas. Un día, por la noche me fui al Muro y volví después de las 12, me metí en los rinconcitos de los barrios y me perdí porque no podía salir ni con Google Maps. Pero ‘cero problemas’ de seguridad. Encontré tres chicas a las que pedí ayuda y me ayudaron a salir de ese laberinto de calles”.

Tecnología israelí

Hoy Israel tiene uno de los mayores desarrollos en el tratamiento de agua. Sólo tienen el mar de Galilea como reservorio de agua dulce. Por eso, recurren al Mar Mediterráneo para desalinizar agua y exportan agua. La delegación argentina visitó un centro de innovación que dio origen a la aplicación Waze, que se utiliza como aplicación de navegación GPS.

Por otro lado, desarrollaron un ‘Domo’ de seguridad antimisiles, un sistema de defensa aérea que asegura al país de casi cualquier ataque misilístico. “Eso no existe en el mundo”, subrayó Friklee.

Guerra en Gaza

Fuera de Israel está muy presente la información sobre los ataques en Gaza, las denuncias contra Israel sobre ‘limpieza étnica’, oposición a la ayuda humanitaria y miles de muertes, especialmente de niños. Sobre estos temas, los pastores hablaron con los voceros israelíes. Fricklee comentó: "Igualmente, hay que ir para ver. Felizmente, más allá de las bombas y los estruendos ante la Franja de Gaza, en Jerusalén conviven musulmanes con judíos sin mayores inconvenientes. De hecho, el coordinador, ‘como judío’, nos dijo que tuvo una emergencia médica y lo operaron un médico judío y uno musulmán. Ellos conviven con total libertad. Pero, no así en la Franja de Gaza. Donde hay un detalle no menor y es que Gaza está controlada por Hamas, que es una organización terrorista que tiene el control del sector. La complejidad se debe a que no hay un vecino democrático, no hay forma de establecer diálogo que permita cierta convivencia. No es el mismo en el caso de Cisjordania. En Cisjordania Norte hay un pseudo gobierno democrático”.

Sobre la ayuda humanitaria, “el portavoz del Ejército israelí nos dijo que ‘la ayuda humanitaria está pero la tiene incautada Hamas, no le llega a la gente en general, solo a los partidarios de Hamas”, agregó el entrevistado.

Antes de este conflicto bélico, “el palestino que cruzaba a Israel a trabajar, hoy eso no existe más. No se sabe cómo resolver el conflicto actual porque mientras no haya diálogo o acuerdos, completó Friclee.

También hay un conflicto interno en Israel sobre el canje de rehenes “por la liberación de presos palestinos, porque un preso liberado luego se transformó en líder terrorista. Mientras del lado de Israel, un terrorista mató a un joven argentino, de apellido Vivas, del kibutz atacado en el año pasado. Su grupo era del ala más ‘romántica’ de Israel, que cree que debe haber una negociación pacífica. Justamente le pegaron a este grupo no bélico, más pacifista”.

“Por supuesto, no estoy de acuerdo que se mate gente, que se esté peleando desde centurias por un metro de tierra. Pero, bíblicamente sabemos que ese conflicto no tiene mayor margen de solución. Israel es lo que es gracias a su poder de resiliencia y que hayan logrado lo que lograron es porque aman su tierra y están decididos a vivir allí y no hay forma de sacarlos”.

Fricklee finalizó: “Hay miles de historias, muchos años de conflictos, desgraciadamente esto no es de hoy ni de ayer”.