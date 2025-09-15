En el marco de la XV edición de la Fiesta Popular del Teatro Crespo 2025, la reconocida actriz Virginia Lago subirá al escenario con Gracias, María Elena, un espectáculo que rinde homenaje a la obra y al legado de María Elena Walsh. La función tendrá lugar el sábado 27 de septiembre, a las 21:00, en la Sala Municipal Crespo.

La propuesta cuenta con la actuación de Lago, bajo la dirección y adaptación teatral de Héctor Gióvine, y el acompañamiento musical de Mario Corredera. Se trata de un recorrido sensible y poético por el universo de Walsh, que combina canciones infantiles y un formato de varieté y music hall, pensado para emocionar a espectadores de todas las edades.

El espectáculo tuvo su estreno en Mar del Plata durante la temporada 2021/22, donde Virginia Lago fue distinguida con el premio Estrella de Mar a la mejor actriz y recibió también el Estrella de Mar de Oro por su trayectoria.

“En momentos difíciles como los que estamos viviendo, ella tiene una mirada sobre las cosas, a veces dura, pero siempre esperanzadora. María Elena es una humanista. Está siempre con nosotros”, expresó Lago al referirse a la vigencia de la obra de Walsh.

Una fiesta de encuentro y celebración teatral

La Fiesta Popular del Teatro Crespo 2025 se desarrollará entre el miércoles 24 y el domingo 28 de septiembre, con una programación que incluirá obras de Entre Ríos, distintas provincias del país y propuestas internacionales provenientes de Italia y Uruguay. El evento es organizado por el elenco Teatro Independiente del Pueblo y busca consolidarse como un espacio de encuentro, intercambio y celebración de las artes escénicas.

Este año, además, General Ramírez será subsede de la fiesta, albergando funciones y talleres teatrales.

Entradas anticipadas

Las entradas para Gracias, María Elena ya se encuentran a la venta.

Reservas al contacto:

📞 3434 29-6235 (César Escudero)

📞 3435 44-2864 (Cristela Martínez)