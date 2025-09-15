Eventos
Virginia Lago presentará “Gracias, María Elena” en la XV Fiesta Popular del Teatro Crespo 2025
En el marco de la XV edición de la Fiesta Popular del Teatro Crespo 2025, la reconocida actriz Virginia Lago subirá al escenario con Gracias, María Elena, un espectáculo que rinde homenaje a la obra y al legado de María Elena Walsh. La función tendrá lugar el sábado 27 de septiembre, a las 21:00, en la Sala Municipal Crespo.
La propuesta cuenta con la actuación de Lago, bajo la dirección y adaptación teatral de Héctor Gióvine, y el acompañamiento musical de Mario Corredera. Se trata de un recorrido sensible y poético por el universo de Walsh, que combina canciones infantiles y un formato de varieté y music hall, pensado para emocionar a espectadores de todas las edades.
El espectáculo tuvo su estreno en Mar del Plata durante la temporada 2021/22, donde Virginia Lago fue distinguida con el premio Estrella de Mar a la mejor actriz y recibió también el Estrella de Mar de Oro por su trayectoria.
“En momentos difíciles como los que estamos viviendo, ella tiene una mirada sobre las cosas, a veces dura, pero siempre esperanzadora. María Elena es una humanista. Está siempre con nosotros”, expresó Lago al referirse a la vigencia de la obra de Walsh.
Una fiesta de encuentro y celebración teatral
La Fiesta Popular del Teatro Crespo 2025 se desarrollará entre el miércoles 24 y el domingo 28 de septiembre, con una programación que incluirá obras de Entre Ríos, distintas provincias del país y propuestas internacionales provenientes de Italia y Uruguay. El evento es organizado por el elenco Teatro Independiente del Pueblo y busca consolidarse como un espacio de encuentro, intercambio y celebración de las artes escénicas.
Este año, además, General Ramírez será subsede de la fiesta, albergando funciones y talleres teatrales.
Entradas anticipadas
Las entradas para Gracias, María Elena ya se encuentran a la venta.
Reservas al contacto:
📞 3434 29-6235 (César Escudero)
📞 3435 44-2864 (Cristela Martínez)