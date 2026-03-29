Un grave hecho de inseguridad conmocionó a la ciudad de Villaguay durante la noche del 27 de marzo, cuando dos hombres armados protagonizaron un robo calificado tras engañar a una familia simulando ser efectivos policiales. La información fue confirmada por la Jefatura Departamental Villaguay, desde donde se detallaron los avances de la investigación que ya derivaron en allanamientos y la detención de uno de los sospechosos.

El episodio ocurrió alrededor de las 20:45 en una vivienda donde una mujer se encontraba junto a sus hijas. Según la reconstrucción oficial, los delincuentes llamaron a la puerta asegurando ser policías. Sin sospechar la maniobra, la mujer accedió a abrir, momento en el cual los individuos irrumpieron en el domicilio de manera violenta.

Una vez dentro, los asaltantes redujeron a las víctimas y las obligaron a dirigirse a una habitación ubicada en la planta alta, donde permanecieron retenidas mientras los delincuentes recorrían la casa en busca de objetos de valor. Durante varios minutos, los intrusos revisaron distintos sectores hasta concretar el robo.

De acuerdo a fuentes extraoficiales, el botín ascendería a entre 5 y 7 millones de pesos en efectivo. Además, se llevaron un arma de fuego calibre 9 milímetros y una cantidad no precisada de municiones, dato que coincide con lo informado por las autoridades.

Un elemento clave para el rápido accionar policial fue la intervención de una de las hijas, quien al momento del hecho mantenía comunicación con su pareja. Al advertir la situación, el joven dio aviso inmediato a las fuerzas de seguridad, lo que permitió activar el operativo.

A partir de la denuncia, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal inició diversas tareas que incluyeron entrevistas a testigos y análisis de cámaras de seguridad. Estas diligencias permitieron identificar a los presuntos autores del hecho.

Como resultado, en las últimas horas se realizaron tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad. Dos de ellos arrojaron resultados positivos, con el secuestro de elementos de interés para la causa, entre ellos prendas de vestir, cartuchería y teléfonos celulares.

En ese marco, se concretó la detención de un hombre mayor de edad, quien permanece alojado en dependencias policiales a disposición de la Justicia. En tanto, el segundo sospechoso continúa prófugo y es intensamente buscado, con un pedido de detención vigente.

Desde la fuerza indicaron que la difusión del caso se realizó una vez avanzadas las medidas judiciales, con el objetivo de no entorpecer la investigación.

El hecho generó una fuerte preocupación en la comunidad de Villaguay, no solo por la violencia desplegada, sino también por la modalidad utilizada por los delincuentes, quienes apelaron al engaño haciéndose pasar por autoridades para vulnerar la confianza de las víctimas.