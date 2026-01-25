Desde la Jefatura Departamental de Victoria se informó que en las primeras horas de este sábado se registró un violento asalto en una vivienda ubicada sobre calle América, entre Dorrego y Gobernador Sola, donde dos individuos redujeron a un hombre de 44 años y a su grupo familiar.

Según los datos recabados, los delincuentes irrumpieron en el domicilio y, bajo amenazas con al menos un arma de fuego, intimidaron a las víctimas para acceder a una caja fuerte. De su interior sustrajeron una suma de dinero estimada en alrededor de 20 millones de pesos, para luego darse a la fuga.

A pesar de la violencia del episodio, no se registraron personas lesionadas, aunque los integrantes de la familia quedaron en estado de conmoción por lo ocurrido.

Investigación en marcha y pedido de colaboración

Tras el asalto, personal policial desplegó un operativo en la zona y se iniciaron tareas investigativas para identificar a los responsables. La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía local, que trabaja en conjunto con la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Victoria.

En ese marco, la Policía comunicó que se difundió un identikit correspondiente a un posible autor del hecho, con el objetivo de avanzar en su identificación y localización. Desde la fuerza se solicitó la colaboración de la comunidad, remarcando que cualquier dato puede resultar clave para el esclarecimiento del asalto.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse de manera inmediata al 911, concurrir a la Jefatura Departamental Victoria, ubicada en San Martín Nº 23, o dirigirse a la Fiscalía de la ciudad de Victoria. Las autoridades aseguraron que toda la información recibida será tratada con la debida reserva.