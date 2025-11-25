En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), la Oficina de Violencia de Género (OVG) del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos presentó un informe que expone un panorama alarmante: entre enero y octubre de 2025 se registraron 10.868 expedientes judiciales, lo que representa un promedio de 1.086 casos mensuales.

Según el relevamiento, en la provincia se formula una denuncia por violencia de género cada 40 minutos.

El estudio confirma que el 88,7% de las víctimas son mujeres o niñas, con una edad promedio de 34 años, lo que evidencia el carácter estructural de esta problemática.

Las modalidades de violencia más frecuentes

La violencia psicológica continúa siendo la forma predominante, presente en 57% de los casos. Le siguen:

Violencia física: 28%

28% Violencia económica y patrimonial: 7%

7% Violencia sexual: 5%

5% Violencia simbólica o política: 3%

Desde la OVG advirtieron que “la mayoría de las mujeres sufre más de un tipo de violencia de manera simultánea”, lo que complejiza las intervenciones judiciales y la implementación de medidas de protección.

El hogar: el lugar más inseguro

El informe señala que el 79% de los hechos ocurre en el ámbito doméstico, lo que confirma que el hogar continúa siendo el espacio de mayor riesgo para mujeres y niñas.

En tanto, el 15% de los episodios se produce en espacios públicos, institucionales o laborales, y el 3% corresponde a situaciones de violencia digital o telemática.

Agresores mayormente provenientes del círculo íntimo

El relevamiento muestra que el 66% de los agresores son parejas o ex parejas de las víctimas. Además, el 97% de las personas denunciadas son hombres, lo que reafirma la dimensión de género de esta forma de violencia.

Denuncias, reiteraciones y riesgo

El 85,5% de las denuncias fueron realizadas por las propias víctimas, aunque el 84,5% de los expedientes ingresó por vía policial.

En materia de riesgo, se registraron 4.680 episodios en diez meses: 1 de cada 2,3 casos corresponde a hechos reiterados con el mismo agresor.

El informe también indica que más de 4.600 mujeres realizaron redenuncias, lo que revela la persistencia de situaciones violentas a pesar de la intervención institucional.

Datos para fortalecer políticas públicas

El estudio se elaboró a partir de la información cargada a diario por los organismos judiciales en el sistema REJUCAV, herramienta que permite sistematizar datos, dimensionar la magnitud de la problemática y diseñar políticas públicas más eficientes de prevención y asistencia.

La OVG recordó que las denuncias pueden realizarse: