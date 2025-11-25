Poder judicial
Violencia de género en Entre Ríos: un informe revela que se realiza una denuncia cada 40 minutos
El informe difundido por el Poder Judicial de Entre Ríos muestra una radiografía contundente de la violencia de género en la provincia y subraya la urgencia de reforzar las políticas de prevención, protección y acompañamiento ante un fenómeno que continúa siendo una grave vulneración de los derechos humanos.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), la Oficina de Violencia de Género (OVG) del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos presentó un informe que expone un panorama alarmante: entre enero y octubre de 2025 se registraron 10.868 expedientes judiciales, lo que representa un promedio de 1.086 casos mensuales.
Según el relevamiento, en la provincia se formula una denuncia por violencia de género cada 40 minutos.
El estudio confirma que el 88,7% de las víctimas son mujeres o niñas, con una edad promedio de 34 años, lo que evidencia el carácter estructural de esta problemática.
Las modalidades de violencia más frecuentes
La violencia psicológica continúa siendo la forma predominante, presente en 57% de los casos. Le siguen:
- Violencia física: 28%
- Violencia económica y patrimonial: 7%
- Violencia sexual: 5%
- Violencia simbólica o política: 3%
Desde la OVG advirtieron que “la mayoría de las mujeres sufre más de un tipo de violencia de manera simultánea”, lo que complejiza las intervenciones judiciales y la implementación de medidas de protección.
El hogar: el lugar más inseguro
El informe señala que el 79% de los hechos ocurre en el ámbito doméstico, lo que confirma que el hogar continúa siendo el espacio de mayor riesgo para mujeres y niñas.
En tanto, el 15% de los episodios se produce en espacios públicos, institucionales o laborales, y el 3% corresponde a situaciones de violencia digital o telemática.
Agresores mayormente provenientes del círculo íntimo
El relevamiento muestra que el 66% de los agresores son parejas o ex parejas de las víctimas. Además, el 97% de las personas denunciadas son hombres, lo que reafirma la dimensión de género de esta forma de violencia.
Denuncias, reiteraciones y riesgo
El 85,5% de las denuncias fueron realizadas por las propias víctimas, aunque el 84,5% de los expedientes ingresó por vía policial.
En materia de riesgo, se registraron 4.680 episodios en diez meses: 1 de cada 2,3 casos corresponde a hechos reiterados con el mismo agresor.
El informe también indica que más de 4.600 mujeres realizaron redenuncias, lo que revela la persistencia de situaciones violentas a pesar de la intervención institucional.
Datos para fortalecer políticas públicas
El estudio se elaboró a partir de la información cargada a diario por los organismos judiciales en el sistema REJUCAV, herramienta que permite sistematizar datos, dimensionar la magnitud de la problemática y diseñar políticas públicas más eficientes de prevención y asistencia.
La OVG recordó que las denuncias pueden realizarse:
- Ante cualquier dependencia policial
- En unidades judiciales
- A través de la línea 144, disponible las 24 horas
- En forma online en el sitio del Poder Judicial: www.jusentrerios.gov.ar/denuncias/