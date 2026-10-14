Dos bodegas de Entre Ríos participaron por segundo año consecutivo en ProWine San Pablo 2026, la feria internacional de vinos y licores que se realizó en Brasil y reunió a productores, importadores y referentes del comercio de bebidas.

La presencia entrerriana estuvo a cargo de Bodega Los Aromitos, ubicada en Colonia Ensayo, y Bodega Altos del Palmar, de Ubajay. Ambas presentaron etiquetas seleccionadas para su oferta exportable, con el objetivo de establecer vínculos comerciales con importadores brasileños y conocer las tendencias de consumo en América Latina.

La edición 2026 registró un crecimiento superior al 33% en la audiencia profesional y un aumento del 7% en la participación de productores internacionales. Según los datos difundidos sobre el evento, reunió a más de 20.000 operadores y referentes del comercio internacional.

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Los vinos entrerrianos que llegaron a la feria

Bodega Los Aromitos presentó su línea de vinos Ará, con los varietales Malbec y Tannat seleccionados para su oferta exportable. Este último cuenta con reconocimientos internacionales.

El establecimiento, situado en Colonia Ensayo, forma parte del sector vitivinícola entrerriano, que busca ampliar su presencia comercial y dar a conocer sus productos fuera de la provincia.

Por su parte, Bodega Altos del Palmar, de Ubajay, llevó dos de sus etiquetas al encuentro internacional.

Una de ellas fue Palo a Pique, un ensamble elaborado con las variedades Ancellotta, Marselan y Petit Verdot. También presentó El Gran Tinto del Palmar, identificado como la etiqueta insignia de la bodega.

La selección permitió mostrar distintas expresiones de la producción vitivinícola provincial ante potenciales compradores y otros actores del mercado.

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Una apuesta por la apertura de nuevos mercados

La participación en ProWine San Pablo apunta a fortalecer los vínculos comerciales con Brasil, un mercado de interés para los productores argentinos, y a identificar oportunidades para ampliar la presencia de los vinos entrerrianos en el exterior.

Además de presentar sus productos, las bodegas pudieron tomar contacto con importadores y conocer tendencias del sector, información relevante para definir estrategias comerciales y adaptar su oferta a las demandas de los consumidores.

La presencia por segundo año consecutivo también da continuidad a una estrategia de promoción internacional de la vitivinicultura entrerriana.

Con sus propuestas, Los Aromitos y Altos del Palmar buscaron posicionar la identidad productiva de Entre Ríos en un ámbito de intercambio comercial que reúne a referentes de distintos países.

La participación en este tipo de encuentros representa una oportunidad para que las bodegas de la provincia amplíen sus redes de contacto, exploren nuevos destinos comerciales y fortalezcan la proyección de sus vinos más allá del mercado local.