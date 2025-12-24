En un clima pleno de espíritu navideño, el domingo 21 de diciembre se vivió una propuesta inédita y emotiva en Libertador San Martín. La Camerata Clásica, junto a Papá Noel a bordo de un camión con acoplado, realizó una gira por nueve plazas de la localidad, donde en cada parada ofrecieron un mini recital de villancicos, repartieron regalos dulces y compartieron el tradicional momento de las fotos con los más chicos.

La iniciativa fue organizada por el municipio de Libertador San Martín, a través del Área de Cultura, y contó con el acompañamiento de los integrantes de la Camerata Clásica, dirigida por el profesor Ronald Steger. Los músicos se ubicaron en un escenario improvisado sobre el acoplado del camión, junto a Papá Noel, quien transportaba casi setecientas bolsitas con golosinas y alfajores destinadas a los niños que aguardaban en cada plaza.

La llegada del camión era anunciada por bocinazos y una caravana que lo escoltaba, generando expectativa entre los vecinos. En cada punto del recorrido, una vez estacionado el móvil, la Camerata iniciaba un show en vivo de aproximadamente quince minutos, mientras Papá Noel descendía para saludar a los niños, entregar los regalitos y posar para las infaltables fotos familiares.

La gira comenzó alrededor de las 19:30 y se extendió hasta casi las 22:30. El recorrido incluyó las plazas Los Tilos, Riffel, Manuel Lacunza, Las Américas, Salto del Paraíso, Miguel Puíggari, Altos del Libertador y 25 de Mayo, finalizando en la Plaza San Martín, frente a la Estación Terminal de Ómnibus.

Al finalizar la actividad, el medio Paralelo 32 dialogó con la licenciada Priscila Bernhardt, integrante del Área de Cultura, quien acompañó todo el trayecto a bordo del camión. También estuvo presente Papá Noel, quien al descubrirse —quitándose el gorro y la barba blanca— reveló ser Darío Krapp, secretario de Gobierno Municipal.

Bernhardt expresó su alegría por la gran cantidad de niños alcanzados por la propuesta y destacó la respuesta de las familias en cada plaza. Señaló además que la idea surgió a comienzos de año, durante una reunión, a partir de una sugerencia de quienes dirigen la Camerata Clásica, y que contó con el aval del presidente municipal Darío Heinze.

Por su parte, Darío Krapp, ya sin el traje de Papá Noel, se mostró satisfecho por el resultado de la iniciativa. “Muy contento, la idea era tratar de darle alegría a los chicos, algo que ya funcionó en otra ocasión, pero le agregamos el atractivo de la Camerata”, señaló. Y agregó: “Ver la alegría de los chicos y las familias en esta altura del año es hermoso. Valió la pena el cansancio y lo disfrutamos muchísimo”.

Bernhardt remarcó que la Camerata Clásica logró transmitir a través de la música el verdadero espíritu navideño y valoró que las condiciones climáticas permitieran completar el recorrido previsto. En tanto, Krapp subrayó el éxito de la actividad gracias a la difusión previa, lo que permitió una muy buena concurrencia en cada plaza. “Cerramos un lindo año también”, coincidieron ambos al concluir.