Federación fue sede durante tres jornadas del Torneo Provincial de Selecciones Sub 13 y Sub 15, organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol. El certamen reunió a representantes de distintas ligas de la provincia y contó con un importante acompañamiento del público.

En la categoría Sub 13, la definición tuvo como protagonistas a Federal y Villaguay. El partido terminó igualado durante el tiempo reglamentario y el campeón debió definirse mediante penales.

En esa instancia, la Liga Villaguayense fue más efectiva y se impuso por 3 a 1 para quedarse con el título provincial.

Concepción del Uruguay ganó el Sub 15

La final de la categoría Sub 15 enfrentó al seleccionado local con la Liga de Concepción del Uruguay.

El conjunto de La Histórica logró imponerse por 2 a 1 y se consagró campeón provincial, dejando el trofeo en manos de la delegación uruguayense.

De esta manera, el torneo concluyó con Villaguay como campeón de la categoría Sub 13 y Concepción del Uruguay como ganador del Sub 15.

Desde la Federación Entrerriana de Fútbol destacaron la participación de todas las selecciones y el desarrollo de un certamen que, además de la competencia deportiva, tuvo como eje el respeto, el compañerismo y la convivencia entre los jóvenes futbolistas.