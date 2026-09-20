Personal de la Jefatura Departamental Villaguay intervino durante la mañana de este domingo ante un aviso recibido por la presencia de varias personas que estarían realizando actividades de caza en inmediaciones del denominado Basural Viejo.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a cinco personas que intentaban cargar bolsas, mochilas y una canoa en un automóvil. Según informó la Policía, al advertir la presencia de los uniformados, dos de ellas escaparon, mientras que las otras tres fueron aprehendidas.

Encontraron restos de un animal vacuno

Durante la requisa del vehículo y del sector donde se encontraban las personas, los efectivos secuestraron restos de un animal vacuno recientemente faenado, además de bolsas arpilleras que contenían carne y otros restos animales.

El procedimiento quedó bajo conocimiento de la autoridad judicial interviniente, que dispuso la aprehensión de las tres personas y su traslado a la Jefatura Departamental Villaguay, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Armas, municiones y elementos de pesca

En el operativo también fueron secuestrados:

Tres escopetas, sin la documentación correspondiente.

17 vainas servidas calibre .36.

14 cartuchos de distintos calibres.

Ocho cuchillos de diferentes tamaños.

Siete trasmallos de piola y tanza, sin permiso de pesca.

Una canoa de fibra de aproximadamente cinco metros, con sus remos.

Un automóvil utilizado para el traslado de los elementos.

Bolsas arpilleras con carne y restos animales.

Intervino personal de distintas áreas

Del procedimiento participaron efectivos de Guardia Especial, Comando Radioeléctrico, Comisaría Segunda, División Operaciones y Seguridad Pública, Dirección de Prevención de Delitos Rurales y Policía Científica.

La intervención se inició a partir del aviso realizado por ciudadanos que se encontraban en la zona. La Policía destacó que esa información permitió desplegar rápidamente el operativo y poner a disposición de la Justicia a las personas vinculadas con el hecho que se encuentra bajo investigación.