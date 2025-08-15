El evento, con entrada libre y gratuita, comenzará a las 9:00 horas y ofrecerá a los visitantes una muestra de vehículos de este emblemático modelo, servicio de cantina y propuestas recreativas para todas las edades. El cierre incluirá una caravana que recorrerá las calles de la ciudad y una concentración final en Plaza 25 de Mayo.

La iniciativa, organizada por un grupo de aficionados y con el acompañamiento de Villaguay Jeep y el auspicio de la Municipalidad, nació a partir de la experiencia de Adrián Den Dauw en el Encuentro Nacional de Ford F-100, realizado el año pasado en Puerto San Martín, Rosario.

“Ese evento se hace una vez al año en distintas provincias; ya se realizó en Salta, en Río Negro también. Fuimos tres o cuatro camionetas de Entre Ríos y los organizadores nos comentaron que cada provincia tenía su grupo de WhatsApp para encuentros más chicos, a nivel provincial”, contó Den Dauw.

Junto a su amigo Omar Strauch, de Crucecita Séptima, decidieron formar el grupo entrerriano, que rápidamente sumó numerosos integrantes. “Pensábamos que seríamos pocos, pero tuvo mucha repercusión. Hoy contamos con varios miembros unidos por esta pasión por un vehículo tan característico de nuestro país y del ámbito rural entrerriano”, destacó.

Con el apoyo de Villaguay Jeep y el asesoramiento en la organización, dieron forma a este primer encuentro provincial. “Es una alegría enorme poder concretarlo y compartirlo con la comunidad”, concluyó Den Dauw.