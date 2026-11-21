Villaguay rindió homenaje al Brigadier General Crispín Velázquez luego del hallazgo de una urna funeraria que contendría sus restos en un establecimiento rural del departamento San Salvador. El descubrimiento motivó una serie de gestiones para recuperar su memoria y, finalmente, el traslado de la urna a la ciudad, donde quedó bajo custodia de la Jefatura Departamental de Policía.

El acto central se realizó el viernes 20 de noviembre, en coincidencia con el Día de la Soberanía Nacional y el 203° aniversario de los orígenes históricos de Villaguay. La ceremonia reunió a autoridades municipales, fuerzas de seguridad, abanderados de establecimientos educativos, invitados especiales e integrantes de la Comisión de Reivindicación Histórica de la figura del caudillo.

El hallazgo en el departamento San Salvador

El descubrimiento se había conocido el lunes 16 de noviembre, cuando se informó sobre la aparición de una urna funeraria en el denominado Cementerio de los Benítez, ubicado en un establecimiento rural del Distrito 5° del departamento San Salvador, propiedad de Eduardo Marsó.

En el lugar se encontraron las ruinas del único panteón del antiguo cementerio. En su interior estaba la urna con una placa cuya inscripción señala:

“CRESPIN VELAZQUEZ AQUI DESCANSAN LOS RESTOS QUE FALLECIO EL 29 DE ABRIL DE 1862 A LOS 70 AÑOS. SU ESPOSA E HIJOS LE DEDICAN ESTE HUMILDE RECUERDO Q.E.P.D.”

Tras conocerse el hallazgo, una comisión encabezada por el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, junto con el licenciado Roberto Romani y el doctor Miguel Ángel Federik, integrantes de la Comisión de Reivindicación Histórica, visitó el establecimiento para constatar la situación.

También participaron el secretario de Cultura, Gobierno y Educación, Florencio Montiel, integrantes de las áreas municipales de Cultura y Prensa y Comunicación, y trabajadores del establecimiento rural.

Los restos, que en principio fueron atribuidos a Crispín Velázquez, quedaron bajo custodia policial en Villaguay hasta que se disponga de un espacio adecuado para su resguardo definitivo.

Un caudillo ligado a la historia entrerriana

Crispín Velázquez fue uno de los principales jefes de caballería y uno de los hombres de mayor confianza del general Justo José de Urquiza en el centro de Entre Ríos. Durante su trayectoria militar comandó tropas provinciales en distintas campañas y tuvo participación en los acontecimientos que marcaron la organización nacional. Alcanzó el grado de Brigadier General y fue el primer jefe de la Comandancia de Villaguay.

Su figura fue objeto de investigaciones históricas locales. Entre ellas se encuentra el trabajo de la historiadora Manuela Chiesa de Mammana, autora del libro Una época para Crispín. Historia y selección de documentos.

El homenaje y el regreso a Villaguay

La jornada del viernes comenzó con una caravana que acompañó el traslado de la urna hacia Villaguay. Según relató Roberto Romani, participaron agrupaciones tradicionalistas que, con sus caballos y vestimentas criollas, evocaron la figura del llamado “lancero de monte adentro”.

En la plaza se desarrolló el acto central, con la presencia de autoridades municipales, representantes de las fuerzas de seguridad, delegaciones escolares y vecinos.

La ceremonia incluyó la interpretación del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos, a cargo de la Banda Militar “Trompa de Órdenes Cosme Chirú”, perteneciente al regimiento de Villaguay.

También se realizó un reconocimiento a Manuela Chiesa, docente e historiadora, por su trayectoria y aporte a la vida cultural de la provincia.

Durante el acto, el intendente Adrián Fuertes hizo referencia al Día de la Soberanía Nacional y al aniversario de la ciudad. Además, destacó el trabajo realizado por el Municipio para localizar los restos del caudillo entrerriano y recuperar una parte de la historia regional.

Al finalizar la ceremonia, los integrantes de la agrupación tradicionalista conocida como los Dragones de la Muerte, que habían acompañado y custodiado la urna durante el recorrido, la trasladaron a la Jefatura Departamental de Policía.

Recuperar la memoria histórica

La Comisión de Reivindicación Histórica de la figura del Brigadier General Crispín Velázquez está integrada por Roberto Romani, el ingeniero Elbio Woeffray, el doctor Miguel Ángel Federik y el profesor Ricardo Moreyra. Sus integrantes continuarán trabajando para recuperar y difundir el legado del caudillo en Villaguay y en Entre Ríos.

Al compartir sus reflexiones sobre el homenaje, Romani describió el regreso de Velázquez como un acontecimiento de fuerte significado para la identidad local. En su evocación, destacó la presencia de las agrupaciones tradicionalistas y el acompañamiento de los vecinos, y resumió el sentimiento de la jornada con una frase: “Porque un día volvió Crespín”.

El texto concluye con una poesía dedicada al caudillo, en la que recupera su trayectoria militar y su vínculo con los paisajes de la región:

“General Crispín Velázquez, lancero de monte adentro, tu banderín de pelea sigue flameando en el tiempo. Los ceibos del Gualeguay florecen en los pañuelos”.