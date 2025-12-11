Tras dos intentos frustrados por las inclemencias del tiempo, la Municipalidad de Villaguay dejó formalmente inaugurada la temporada de verano en el Parque Balneario, durante una jornada realizada en el marco del fin de semana largo. Aunque la apertura había sido reprogramada en dos oportunidades durante noviembre, finalmente pudo concretarse este domingo, con condiciones climáticas favorables. Sin embargo, las lluvias del día siguiente obligaron nuevamente a restringir el acceso al predio.

Ceremonia tradicional y travesía simbólica

El acto de apertura incluyó la tradicional bendición de las aguas del arroyo Villaguay, a cargo del padre Juan Cruz Hernández, vicario de la parroquia Santa Rosa. Como es habitual, participaron los nadadores del grupo Las Mojarras, quienes realizaron una travesía simbólica por el curso de agua, marcando el inicio formal de las actividades acuáticas de la temporada.

Música, danza y feria local

La tarde se desarrolló con un clima festivo y diversas propuestas culturales. Se presentaron el Instituto de Danza de Zulma Puppo, la batería C4 y el grupo Conectados Retro, que aportó música en vivo. Además, una feria de artesanos y emprendedores acompañó la jornada, sumando color y presencia local al evento.

Tarifas y servicios para la temporada

Con la temporada ya habilitada, el Parque Balneario dio a conocer los valores vigentes para los distintos servicios:

Uso de parrillas: $2.500

$2.500 Quinchos: $5.000

$5.000 Carpas para dos personas: $5.000 por día

$5.000 por día Carpas para cuatro personas o más: $8.000 por día

$8.000 por día Trailer, casa rodante o motorhome: $16.000 diarios

Para los natatorios:

Entrada para menores de 12 años: $1.500

$1.500 Entrada para mayores: $2.500

$2.500 Abono mensual individual (mayores de 15 años): $18.000

$18.000 Abono mensual familiar (dos adultos y hasta dos menores): $28.000

$28.000 Control médico sanitario: $1.000 (validez de 15 días)

Un espacio ya en pleno funcionamiento

Con la inauguración concretada, el balneario quedó 100% habilitado para recibir a vecinos y turistas, consolidándose una vez más como uno de los puntos más convocantes de la temporada estival en Villaguay.