En el marco del Día de la Mujer Originaria Entrerriana, que se conmemora cada 17 de marzo, la ciudad de Villaguay fue escenario de un emotivo homenaje a Rosa Albariño, reconocida por su incansable labor en la recuperación y difusión de la identidad charrúa en la provincia.

El acto se desarrolló el pasado viernes 20 de marzo y fue impulsado por la Asociación Gremial del Magisterio (AGMER) Seccional Villaguay, a través de su Secretaría de Cultura y Derechos Humanos, encabezada por Andrea Barreto. La iniciativa contó además con la adhesión de la Dirección de Derechos Humanos, Género y Diversidad y el acompañamiento de las áreas de Cultura y Educación del municipio local, en una articulación institucional que reflejó el compromiso con la memoria y la diversidad cultural.

Durante la jornada se puso en valor el legado de “Rosita” Albariño como una de las principales referentes en la reivindicación de las raíces originarias entrerrianas. A través de palabras alusivas y la lectura de salutaciones, se destacó su rol en la visibilización del pueblo charrúa y su permanente trabajo en defensa de la identidad cultural.

Uno de los momentos destacados fue la entrega de la declaración de interés por parte del Honorable Concejo Deliberante, reconocimiento otorgado a los organizadores del evento y entregado por el concejal Pablo Vittor, como muestra del respaldo institucional a la conmemoración.

Posteriormente, se realizó el descubrimiento de una placa recordatoria que rememora la participación de Albariño en el monumento donde tuvo lugar el acto. En ese espacio se destaca un mensaje de paz en lengua charrúa, grabado en uno de los laterales del monolito del advenimiento del siglo XXI, iniciativa que tuvo su origen en el Instituto La Inmaculada y que hoy adquiere un nuevo significado al ser resignificada en este contexto.

La ceremonia incluyó además un momento artístico y literario. Cristina Carbini compartió el poema “Las mujeres colibrí”, obra de la propia Albariño que resalta la fortaleza y sensibilidad de las mujeres originarias. El cierre estuvo a cargo del canto charrúa interpretado por Seuer Montec, aportando una dimensión simbólica y espiritual al encuentro.

La conmemoración permitió no solo recordar a una figura clave de la historia reciente, sino también reforzar la importancia de reconocer y valorar la identidad de los pueblos originarios, en especial el rol de las mujeres en la transmisión de la cultura, la memoria y la lucha por los derechos.