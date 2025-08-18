El punto de reunión fue el parque balneario municipal, donde se concentraron los vehículos y sus dueños, quienes llegaron desde distintos rincones de la provincia de Entre Ríos, además de visitantes de Buenos Aires y Santa Fe. El evento, organizado por Adrián Den Daw y Omar Strauch, junto a la Agrupación Villaguay Jeep y con el acompañamiento de la Municipalidad de Villaguay, convocó a amantes de la “raza fuerte”, como se la conoció en un recordado comercial publicitario.

Durante la jornada, los asistentes compartieron anécdotas, experiencias y su pasión por los fierros, en un clima de camaradería que caracterizó a la reunión. El cierre estuvo marcado por una imponente caravana que recorrió las principales calles de la ciudad y finalizó en la Plaza 25 de Mayo, donde vecinos y curiosos disfrutaron del espectáculo.

Los organizadores agradecieron la participación y el apoyo recibido, destacando que el encuentro fue “una experiencia inolvidable” y manifestaron su intención de consolidarlo como un evento anual, que posicione a Villaguay como punto de referencia provincial para los amantes de la emblemática F100.