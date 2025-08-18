Eventos
Villaguay fue sede del Primer Encuentro Provincial de Ford F100
Un centenar de camionetas Ford F100 coparon el domingo las calles de Villaguay en el marco del Primer Encuentro Provincial de Ford F100, una cita que reunió a fanáticos de este clásico modelo de la industria automotriz.
El punto de reunión fue el parque balneario municipal, donde se concentraron los vehículos y sus dueños, quienes llegaron desde distintos rincones de la provincia de Entre Ríos, además de visitantes de Buenos Aires y Santa Fe. El evento, organizado por Adrián Den Daw y Omar Strauch, junto a la Agrupación Villaguay Jeep y con el acompañamiento de la Municipalidad de Villaguay, convocó a amantes de la “raza fuerte”, como se la conoció en un recordado comercial publicitario.
Durante la jornada, los asistentes compartieron anécdotas, experiencias y su pasión por los fierros, en un clima de camaradería que caracterizó a la reunión. El cierre estuvo marcado por una imponente caravana que recorrió las principales calles de la ciudad y finalizó en la Plaza 25 de Mayo, donde vecinos y curiosos disfrutaron del espectáculo.
Los organizadores agradecieron la participación y el apoyo recibido, destacando que el encuentro fue “una experiencia inolvidable” y manifestaron su intención de consolidarlo como un evento anual, que posicione a Villaguay como punto de referencia provincial para los amantes de la emblemática F100.